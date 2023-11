WhatsApp estrena función que protege tus llamadas: ¿cómo funciona?

WhatsApp, la aplicación de mensajería líder en el mundo, está constantemente innovando para garantizar la seguridad y privacidad de sus usuarios. En su última actualización, ha introducido una función revolucionaria que protege tus llamadas de escuchas indeseadas. Si te preguntas cómo funciona esta nueva función, ¡sigue leyendo para conocer todos los detalles!

Para entender la importancia de esta nueva función, primero debemos sumergirnos en el mundo técnico de las llamadas por WhatsApp. La mayoría de las llamadas utilizan una conexión de igual a igual, lo que permite una transferencia de datos más rápida y una calidad de llamada superior. Sin embargo, esta conexión requiere que los dispositivos involucrados conozcan las direcciones IP de cada uno, lo que puede ser una vulnerabilidad si un hacker intercepta estos datos.

Dirección IP oculta

WhatsApp ha abordado este problema implementando “Proteger Dirección IP en Llamadas”. Esta innovadora herramienta retransmite tus llamadas a través de los servidores de la empresa, asegurando que ningún ciberdelincuente pueda acceder a tu dirección IP ni a la de nadie más. Lo mejor de todo, tus llamadas seguirán siendo cifradas de extremo a extremo, garantizando la privacidad de tus conversaciones.

Sin embargo, como en toda solución, hay un pequeño inconveniente. Al evitar la conexión directa, esta función puede reducir la calidad de la llamada. No te preocupes, no será una diferencia abismal, pero es importante tener en cuenta que la prioridad aquí es la privacidad.

WhatsApp quiere eliminar cualquier posibilidad de que la seguridad de sus usuarios se pueda ver comprometida Crédito: ISAAC KASAMANI | AFP / Getty Images

Algunos podrían preguntarse si realmente es posible obtener una dirección IP a través de una llamada telefónica. La mayoría de expertos argumentan que no es factible, pero la empresa Ocean Telecom del Reino Unido sugiere que es posible, especialmente cuando la llamada se realiza a través de una conexión VoIP (Voice over Internet Protocol), como WhatsApp. Sin embargo, es importante destacar que esto requiere un alto nivel de experiencia técnica y no es algo que todos los ciberdelincuentes puedan hacer.

WhatsApp ha diseñado esta función pensando en sus “usuarios más preocupados por la privacidad”. Para la mayoría de las personas, el nivel de seguridad estándar de la aplicación es más que suficiente.

Si estás interesado en fortalecer la seguridad de tus llamadas en WhatsApp, estate atento a la próxima actualización que llegará a tu teléfono. Las instrucciones para habilitar esta función se encuentran en el sitio web oficial del Centro de Ayuda de WhatsApp, en la sección “Avanzado” del menú de Configuración de la aplicación. Protege tu privacidad y mantén tus conversaciones seguras con WhatsApp. ¡Tu seguridad es su prioridad!

Sigue leyendo:

– WhatsApp: todo lo que tienes que saber de las nuevas funciones de videollamada

– Whatsapp 2023: cómo funcionan los mensajes fijados que podrían llegar este año

– Cómo iniciar un chat de WhatsApp sin agendar un número de contacto