Cuáles son las novedades de la app de Spotify para TV

Spotify presentó una actualización para su aplicación en televisores inteligentes, llevando la experiencia auditiva a un nuevo nivel. A continuación, desglosaremos las innovaciones que esta versión trae consigo.

Spotify se embarca en una travesía de rediseño con una página de inicio renovada. ¿Qué encontrarás allí? Accesos directos a tus favoritos, un vistazo rápido a lo que has estado reproduciendo y, para sorpresa de muchos, una lista de reproducción personalizada Made For You que te espera en la cima. La premisa: hacer que la experiencia en tu TV sea tan cautivadora como en tus dispositivos móviles y de escritorio.

¡Adiós a la incertidumbre sobre lo que sigue en la cola de reproducción! Spotify introduce la vista de Reproducción en Curso, otorgándote el poder de controlar tu música futura. Antes, solo podías anticipar, ¡ahora puedes tomar las riendas y decidir qué vibra se avecinan!

Modo Oscuro

El modo oscuro finalmente hace su tan esperada entrada en la aplicación de TV. ¿Qué significa esto para ti? Al activar este modo, la pantalla se atenuará, las imágenes se desvanecerán, y te sumergirás en una experiencia musical más íntima. Lo esencial estará ahí: controles del reproductor, nombre de la canción y, por supuesto, ¡una sección fascinante sobre el artista!

La última joya en la corona de actualizaciones es el cambio de cuenta. Amigos y familiares ahora pueden intercambiar perfiles con facilidad, brindándote una experiencia personalizada. Solo selecciona tu imagen de perfil y elige la cuenta que te acompañará en esta aventura musical.

Disponibilidad Mundial

La pregunta que todos nos hacemos: ¿cuándo podremos disfrutar de estas genialidades? La buena noticia es que la actualización está siendo desplegada a nivel mundial. ¿Eres usuario gratuito o Premium? No importa, todos podrán disfrutar de esta actualización. Desde televisores inteligentes hasta consolas de juegos y dispositivos de transmisión, Spotify quiere que todos disfruten la nueva experencia que ofrece su nueva imagen. Si quieres asegurarte de ser parte de la movida, mantente al tanto de las actualizaciones en el sitio web Connect de Spotify.

Y para aquellos que ya están en la onda de Google TV, según informes de 9To5Google, ¡la actualización ya está disponible!

Audiolibros

A los usuarios de teléfonos inteligentes y computadoras de escritorio en los Estados Unidos, ¡no se quedan atrás! También han recibido su propio parche recientemente. La aplicación Spotify en estas plataformas ahora ofrece una extensa biblioteca de más de 200,000 audiolibros. Desde clásicos literarios hasta emocionantes títulos de fantasía, Spotify se convierte en tu destino auditivo definitivo.

