El FBI confiscó los teléfonos del alcalde de Nueva York por una investigación federal

Los dispositivos electrónicos del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fueron incautados por el FBI esta semana como parte de la investigación sobre si su campaña electoral de 2021 recibió donaciones ilegales del gobierno turco.

Los agentes confiscaron los teléfonos y un iPad a principios de esta semana de conformidad con una orden de registro autorizada por el tribunal, dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto el viernes.

La incautación es una escalada dramática de la investigación federal sobre si se canalizó dinero extranjero a su campaña, llevándolo directamente al alcalde, un demócrata.

La investigación está a cargo del FBI y la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Adams no ha sido acusado de ningún delito hasta el momento, pero es el último político en ser objeto de escrutinio por sus vínculos con gobiernos extranjeros, en su caso con Turquía.

La incautación se produjo días después de que el FBI allanó la casa del principal recaudador de fondos de Adams como parte de la investigación para determinar si la campaña del alcalde para 2021 conspiró con una empresa constructora con sede en Brooklyn para canalizar dinero extranjero a las arcas de la campaña.

The New York Times informó por primera vez sobre la incautación de los dispositivos electrónicos de Adams.

“Como exmiembro de las fuerzas del orden, espero que todos los miembros de mi personal respeten la ley y cooperen plenamente con cualquier tipo de investigación, y continuaré haciendo exactamente eso”, dijo el alcalde en un comunicado a CNN el viernes. “No tengo nada que esconder.”

El abogado y portavoz de la campaña de Adams, Boyd Johnson, dijo a CNN que el alcalde “cumplió inmediatamente con la solicitud del FBI y les proporcionó dispositivos electrónicos” después de que el FBI se acercara a Adams después de un evento el lunes por la noche.

“Después de conocer la investigación federal, se descubrió que un individuo había actuado recientemente de manera inapropiada. En aras de la transparencia y la cooperación, este comportamiento fue informado de inmediato y de manera proactiva a los investigadores”, dijo Johnson.

La incautación sorpresa de los dispositivos del Sr. Adams fue un acontecimiento extraordinario y parecía ser el primer caso directo de la investigación sobre las contribuciones de campaña que afectaba al alcalde.

Adams, un capitán de policía retirado, dijo el miércoles que es tan estridente al instar a su personal a “seguir la ley” que puede resultar casi “molesto”. Se rió ante la idea de que tuviera alguna exposición criminal potencial, según The New York Times.

Portavoces del FBI y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, cuyos fiscales también están investigando el asunto, declinaron hacer comentarios.

La investigación federal sobre la campaña de Adams salió a la luz pública el 2 de noviembre, cuando los agentes del FBI registraron la casa del principal recaudador de fondos del alcalde y confiscaron dos computadoras portátiles, tres iPhones y una carpeta manila con la etiqueta “Eric Adams”.

La recaudadora de fondos, una expasante de 25 años llamada Brianna Suggs, no ha hablado públicamente desde la redada.

Adams respondió a la noticia de la redada regresando abruptamente de Washington, D.C., donde acababa de llegar para un día de reuniones con la Casa Blanca y líderes del Congreso sobre la afluencia de inmigrantes, un tema que, según él, amenaza con “destruir la ciudad de Nueva York”.​

Los fiscales no han revelado públicamente el enfoque de la investigación, pero una orden de registro obtenida por The New York Times indicó que las autoridades están examinando si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras, canalizadas a través de donantes testaferros.

