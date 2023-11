Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe: precio revelado en Estados Unidos

El Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé 2024 ha llegado al mercado automotriz de los Estados Unidos con proporciones interesantes, tren motriz híbrido electrificado y una gama extensa de características para figura con precio inicial de $57,000 dólares.

Así, este vehículo se posiciona como una opción tentadora para aquellos que buscan combinar elegancia, rendimiento y eficiencia.

Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz AG

El mismo cuenta con tecnología híbrida suave de 48 voltios, respaldada por un generador de arranque integrado para un impulso adicional al arrancar junto a la recuperación de energía durante la conducción, mejorando la eficiencia general del vehículo.

Por otro lado, el GLC Coupé destaca con diseño exterior de proporciones elegantes, creando una apariencia deportiva que atrae miradas. La suspensión deportiva de serie contribuye a su agilidad sobre la carretera.

Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz AG

La tracción total 4MATIC estándar y el Programa Electrónico de Estabilidad añaden una capa adicional de confianza y control, asegurando que el GLC Coupé se desempeñe de manera óptima en diversas condiciones climáticas y terrenos.

Además, la pantalla todoterreno intuitiva y el “capó transparente” generado por la cámara de 360 grados Surround View estándar elevan la experiencia de conducción.

Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz AG

Al explorar las opciones de personalización, el GLC 300 4MATIC Coupé 2024 ofrece el paquete Pinnacle Trim con sistema de sonido envolvente Burmester 3D, DIGITAL LIGHT con proyecciones, Head-Up Display y vidrio aislante de calor y ruido.

Ahora, con relación a tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, el paquete Driver Assistance ofrec PRE-SAFE PLUS, DISTRONIC PLUS con Steering Assist y Stop & Go Assist.

Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz AG

El paquete Night Package, por su parte, permite personalizar la apariencia del vehículo con detalles en negro de alto brillo, sin dejar de lado la parrilla, los espejos exteriores y el marco de las ventanas.

En cuanto a las opciones de ruedas, el GLC 300 4MATIC Coupé 2024 ofrece la elección entre ruedas de 19 pulgadas AMG Twin 5-Spoke con acentos negros o ruedas de 20 pulgadas AMG Multispoke con acentos negros por un costo adicional de $750.

Mercedes-Benz LC 300 4MATIC Coupe. Crédito fotográfico: Mercedes-Benz AG

Finalmente y para complementar todas estas opciones, el paquete High-Gloss Black Elements agrega un toque elegante con detalles en negro de alto brillo en varias partes del vehículo.

