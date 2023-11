Trae Young empata récord de puntos de Luka Doncic en un show de NBA en Ciudad de México

Trae Young, base de los Atlanta Hawks, aseguró que empatar el récord de puntos de Luka Doncic con 41 unidades en un partido de la NBA en México sólo vale porque su equipo derrotó este jueves por 120-119 al Orlando Magic.

“Se siente muy bien para ser sincero, pero me siento mucho mejor porque ganamos. Estuviera enojado si hubiéramos perdido y empatar el récord no hubiera sido importante para mí. Ganar y romper la marca hace que la noche sea mucho más especial”, explicó en la rueda de prensa posterior al juego número 32 de la NBA en México.

Con 41 puntos, Young guió la victoria de los Hawks sobre el Magic y empató la misma cantidad que Doncic encestó en 2019 al comandar un triunfo de los Dallas Mavericks sobre los Detroit Pistons.

“Me encantó la energía de la arena esta noche. Desde que llegamos a México se sintió la energía de la gente. México es un lugar increíble para jugar, no me molestaría venir aquí si logra un equipo de expansión en la NBA en un futuro”, añadió el jugador dos veces seleccionado al Juego de Estrellas.

El miembro del equipo de los mejores novatos de la temporada 2018-2019 afirmó que el apoyo de los aficionados mexicanos le ayudó a superar al altitud de Ciudad de México, por encima de los 2,000 metros sobre el nivel del mar.

“En el tercer cuarto me afectó la altitud, tuve que salir un momento, pero el ambiente de la arena me impulsó e hizo que no sufra la fatiga”, sentenció.

La ofensiva de Atlanta fue liderada otra vez por el protagonista de la noche, Young, quien tuvo una actuación de 21 unidades, de nueva cuenta con dos tiros de larga distancia convertidos.

Orlando volvió a enfocarse en atacar la pintura en el tercer cuarto para por primera vez terminar un período con ventaja, al irse a los 12 minutos finales 98-93 arriba.

El Magic fue liderado por seis puntos desde el banquillo de Cole Anthony y una defensa que limitó a Young a sólo dos puntos, con lo cual Atlanta perdió su fuerza para mantenerse arriba en el marcador.

En el último cuarto, ahora fue Atlanta el que remontó una desventaja en los últimos dos minutos del partido, en los que Young quebró la marca de Doncic, por el que fue intercambiado de los Mavs a los Hawks en el Draft de 2018.

Sigue leyendo:

– Jugadores de Atlanta Hawks enfurecen tras publicación de un video de su mascota en modo contenido para adultos

– Muere Matt Ulrich a los 41 años, campeón del Super Bowl XLI con Colts

– Carlo Ancelotti le responde a Piqué tras sus comentarios del Real Madrid: “Piqué vive en su mundo”