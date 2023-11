Adamari López revela el inusual secreto de belleza que usa para mantenerse en forma | VIDEO

Adamari López se ha caracterizado por mostrar una faceta relajada y muy divertida de sí misma en redes sociales que le ha permitido conectar con sus fanáticos. Por esta razón no fue sorpresa para nadie que la famosa recurriera al humor para compartir el “secreto de belleza” que la ayuda a mantenerse con una figura de infarto.

Desde su perfil de Instagram, la también actriz se dejó ver en un video en compañía de su gran amigo Carlitos. En conjunto protagonizaron un sketch en el que se aprecia al actor mientras lee un libro y dice: “cuando una persona se ríe, mientras más se ríe más adelgaza”.

Con cara sorprendida por dicha noticia, Adamari López comienza a reír a carcajadas, revelando que su mejor arma para una figura envidiable es la risa.

“¡Dicen que si haces esto quemas calorías! Lo estoy haciendo diario a ver cómo me va ¿quieren hacerlo conmigo?”, escribió la nueva integrante de la familia TelevisaUnivision tras su inesperada salida de ‘Hoy Día’.

Todo parece indicar que dicho consejo fue bien recibido por sus seguidores, pues la sección de comentarios no tardó en llenarse con comentarios de apreciación por su carisma. No obstante, no faltaron aquellos que aseguraron que dicha terapia no ha sido del todo funcional.

“Acabo de perder un kilo”, “Tenemos que ser felices para estar delgadas”, “Conmigo no ha funcionado, creo que debo reír más” y “Bueno a reír se a dicho, espero adelgazar pronto”, son algunas de las respuestas que se leen tras la hazaña de la puertorriqueña.

Recordemos que esta no es la única razón por la que Adamari López ha dado de qué hablar en redes sociales durante las últimas semanas. Y es que no podemos olvidar que recientemente anunció su regreso a la televisión de la mano de la televisora TelevisaUnivision.

“Estoy muy contenta de regresar al lugar donde internacionalicé mi carrera como actriz. La familia de TelevisaUnivision siempre me ha abierto las puertas con oportunidades que han jugado un rol determinante en mi crecimiento profesional, y estoy segura de que esta no será la excepción“, compartió en un video desde su Instagram.

Seguir leyendo:

• Adamari López lanza nueva colección de accesorios “Amore”

• Adamari López posa disfrazada de policía, usando un enterizo azul y botas altas

• Adamari López firma con Univision después de un descanso a su salida de Telemundo