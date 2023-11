Alonso aconseja a “Checo” Pérez en su lucha con Lewis Hamilton por el subcampeonato de la F1

La disputa entre Sergio “Checo” Pérez y Lewis Hamilton por el subcampeonato de la Fórmula 1 es uno de los atractivos en estas dos últimas carreras de la temporada 2023 y el español Fernando Alonso dejó ver su preferencia en este duelo al brindarle un consejo al piloto mexicano para que tome precauciones con respecto al acecho que mantiene el siete veces campeón de la F1.

Luego de la temprana coronación de Max Verstappen hace más de un mes tras ganar el Gran Premio de Qatar, en Red Bull tienen en la mira el segundo lugar que se encuentra actualmente en poder del tapatío con 258 unidades mientras que la estrella de Mercedes le sigue con 226. Una distancia de 32 puntos que puede disminuir rápidamente.

Es por eso que Fernando Alonso le dejó un recomendación a “Checo” Pérez de cara a las dos últimas carreras de la temporada 2023, una de ellas el próximo fin de semana en Las Vegas, en donde el mexicano no puede descuidarse del acecho que le tiene el siete veces campeón de la F1, a quien conoce muy bien por haber vivido hace unos años su férreo dominio en las pistas.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso compartiendo el podio del Gran Premio de Canadá 2023 tras llegar el segundo puesto del español y el tercero del británico, ambos por detrás de Max Verstappen. (Jared C. Tilton/Getty Images)

“Lewis siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un auto competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a “Checo” Pérez en P2 y nunca se rinde”, comentó Alonso durante una entrevista con la revista GQ.

El piloto de Aston Martin, quien sorprendió con el tercer puesto del pasado Gran Premio de Sao Paulo tras ganarle un intenso duelo a “Checo” Pérez durante prácticamente toda la carrera, destacó también las ganas intactas de ganar que sigue mostrando Lewis Hamilton a pesar del dominio implantado por Red Bull de la mano de Max Verstappen.

“Nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos”, reconoció el español con relación al británico que esta temporada ha estado lidiando con diversos problemas con su monoplaza, pero igual se las ha ingeniado para meterle presión a “Checo” Pérez por el segundo lugar de la clasificación de pilotos.

Fernando Alonso rompió una racha de resultados negativos con Aston Martin en el pasado Gran Premio de Sao Paulo al quedarse con el tercer puesto. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Mantener el hambre intacta

El británico de la escudería Mercedes Lewis Hamilton también había destacado recientemente uno de los aspectos que destacan del español Fernando Alonso (Aston Martin) y con quien coincide en las ganas de seguir consiguiendo buenos resultados a pesar del paso de las temporadas en la Fórmula 1 que cada uno tiene a sus espaldas.

“Sigo teniendo hambre como siempre, y claramente Fernando (Alonso) también. Creo que competir está realmente en nuestro ADN, en nuestra sangre y no trabajamos menos ahora que cuando éramos más jóvenes”, destacó el siete veces campeón de la F1.

