Exmilitar mexicano que ha desactivado más de 100 explosivos del narco narra su experiencia

Aunque no es un método nuevo, el uso de explosivos por parte del crimen organizado en México va en aumento, lo que implica un mayor esfuerzo por parte de las autoridades, quienes han incrementado las incautaciones de estos materiales durante operativos, según informó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador a mediados de julio.

Ante un reto de tal magnitud, expertos se preguntan si los agentes están preparados para enfrentarlo, por lo que el capitán segundo de infantería retirado, y actual director del Equipo Antibombas de Michoacán, Carlos Roberto Gómez Ruiz, narró al diario Milenio sus vivencias dentro de la corporación.

Dijo que personalmente ha desactivado 112 artefactos explosivos en su carrera, “Es un trabajo en el que se requiere de los nervios muy templados, porque está uno trabajando en un área de peligro. Hay áreas donde hemos llegado a tener que desactivar artefactos incluso en medio de enfrentamientos, o a lo mejor ya pasó el enfrentamiento y dejan un artefacto ahí”.

El exmilitar participó en un curso impartido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, en el que su experiencia nutrió las enseñanzas de la agencia. Con este tipo de acciones las autoridades mexicanas se preparan para enfrentar al crimen organizado, que a su vez también se prepara para seguir atacando.

Como lo dijo Gómez Ruiz, con el narco no se sabe con qué se encontrarán, cada escenario es único y a veces irrepetible, lo que un día ocurrió no será igual a lo venidero, por eso deben estar preparados ante cualquier eventualidad, insistió en que como autoridad no es seguirles el paso, sino estar un paso delante de ellos.

“Estamos hablando de artefactos explosivos improvisados, entonces los delincuentes están improvisando y no hay una regla de cómo va a ser, cada vez que llegamos a un escenario de este tipo es un planeamiento diferente”.

Explosivos para infundir miedo

El reporte de un coche abandonado que al investigarlo explota, las minas que detonan cuando los convoyes militares van pasando, bombas que caen desde drones, todas esas son acciones que el narco emprende contra las autoridades, sus enemigos e incluso la población, y su único fin es infundir miedo.

En este 2023 Michoacán sobresalió como el estado con mayor número de desactivaciones de explosivos, con 447; Jalisco se ubicó detrás, con 161; Guanajuato con 129 y en Aguascalientes con 40 casos.

Los cárteles han demostrado ser cada vez más sanguinarios y el uso de explosivos es la prueba fehaciente de ello, entre los grupos criminales que hacen uso de esta táctica están el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, aunque otros, como el Cártel del Golfo y del Noreste también han recurrido a ellos.

