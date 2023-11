Filippo Inzaghi ahora se rinde a los pies de Guillermo Ochoa

Luego de una temporada estupenda para Guillermo Ochoa y el Salernitana, durante esta campaña el club no ha tenido los mejores resultados y Memo se ha visto contagiado del funcionamiento colectivo. Filippo Inzaghi llegó al banquillo hace un par de semanas y el arquero mexicano le demostró dentro del campo que él es el dueño del puesto.

El histórico exfutbolista italiano tomó una fuerte decisión en sus primeros días en el equipo. Filippo Inzaghi decidió relegar al banquillo de suplentes a Guillermo Ochoa, arquero que no había sentido la presión de estar en el banquillo desde su llegada.

Sin embargo, esta decisión del entrenador fue solo un llamado de atención, puesto que el mexicano ha recibido nuevas oportunidades. En el último partido ante el Sassuolo, Ochoa fue titular y su actuación fue elogiada por el estricto Inzaghi.

“Guillermo es definitivamente una certeza. Nos salvó en múltiples ocasiones. Sassuolo se encontró varias veces cara a cara con nuestro portero, pero Ochoa frenó el partido y atajó bien. Es Súper Ochoa”, dijo Filippo Inzaghi tras el partido.

Ochoa le da un punto valioso al Salernitana

A pesar de que el Salernitana perdió una ventaja de 0-2 en el marcador, el duelo ante el Sassuolo terminó en empate gracias a la actuación de Guillermo Ochoa. El Sassuolo remontó con el doblete de Kristian Thorstvedt, pero el guardameta de la selección mexicana detuvo otros 7 disparos contra su arco.

“No descubro a Ochoa. En el segundo tiempo intenté cambiar y poner todo lo que pude. Tuve que intentar remontar. Me quedé con dos delanteros porque no quería bajarme. Traigamos este punto a casa, con esta actitud la victoria llegará pronto”, agregó.

El Salernitana actualmente es el peor equipo de la Serie A. El conjunto italiano no ha podido conseguir su primera victoria en el torneo tras 12 partidos. El Salernitana solo acumula 5 puntos en la campaña.

