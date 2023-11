Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 11 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 315,662 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,714,927 seguidores. El cantante y compositor es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 315,662 me gusta. “ DON JUAN NOMINADO AL GRAMMY AMERICANO Ya estar nominado para mi es ganar después de hacer un álbum con todo mi corazón, confiando en mis instintos y haciendo la música que ME GUSTA… GRACIAS FAMILIA.!!! @recordingacademy @yonmadmusick @yanmadmusick @therudeboyz_ @edgarbarrera @ovyonthedrums @keityn @ilywonder_ @cautelacauty @bynyal @soymaisak @yandel @carinleonoficial @jbalvin @ryancastrro @jowellyrandy @donomar @mikylasensa @vibarco @gordoszn @marcanthony @feeldalove @fullersoundmike @romeosantos @lennytavarez @djluian @anuel @mambokingz @rayvanny @luismartinvelasquez”, indicó en su publicación.

2- Lele Pons: 175,270 Likes

Seguido de Maluma tenemos Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La influencer tiene más de 53,941,205 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 175,270 likes. “PLEASE GO CHECK @brandonarmstrong ‘s LAST POST I AM CRYING SHOW HIM SOME LOVE!”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Francisca : 114,930 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 4,515,892 seguidores. En su última publicación, Francisca ha logrado un total de 114,930 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “¡Bachatéame! Somos la copa y el vinoTú y yo vamos juntos desde que nos vimosSubimos, bajamos, lloramos, reímosY es que contigo, mi amorTodo me sabe mejorCómo me gusta esta canción. Les tengo que contar la historia detrás de este video ¡Que pasen buen fin de semana!” y puedes verla justo aquí abajo.

4- J Balvin: 54,374 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,479,728 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es famoso por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post tuvo 54,374 likes. “Que energía Siempre en alta con my @gshock_casio_official @gshock_us Los amo, GRACIAS”, escribió en ella.

5- Geraldine Bazán : 21,802 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,669,704 followers en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 21,802 likes. “Getting ready…#woty #womenoftheyear Look by @victoryjesse Stylist @george_figueroa @rouss_mor @jemeneth ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

