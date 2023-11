Deontay Wilder elige a su favorito en posible pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Deontay Wilder, excampeón de peso pesado, eligió a Terence Crawford como su favorito para ganar la posible pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano y explicó el porqué.

En una entrevista con ES News, Wilder indicó que Crawford le dará problemas al mexicano porque no tiene miedo y va a pelear, por lo que no cree que se vaya a doblegar ante Canelo Álvarez en el enfrentamiento donde tendrá que subir tres divisiones.

“Voy a ir con Terence en ese caso. Simplemente me gusta Terence, tiene ese perro que lleva dentro, puede cambiar de bando y no tiene miedo. Viene a pelear y nada más, no creo que se vaya a doblegar ante Canelo, de ningún tipo”, dijo.

Terence Crawford quiere hacer historia y coronarse como campeón indiscutido en una tercera categoría diferente. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Si una manera no funciona, va a cambiar a la otra, está de ida y vuelta, solo creo que le daría un problema a Canelo, al igual que creo que (David) Benavídez también le da problemas a Canelo”, agregó.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó su deseo de subir 21 libras (tres categorías) para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para poder ganarle a Canelo Álvarez en su terreno.

El desafío lanzado por Crawford en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por hacerlo, pero después de dejar abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder, ahora Canelo Álvarez expresó que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Canelo Álvarez volverá al ring el cinco de mayo y ya tiene varias opciones sobre la mesa. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Roy Jones Jr. asegura que Terence Crawford puede subir a 168 libras y enfrentar a Canelo Álvarez

· Antonio Tarver cree que Terence Crawford tendría un mejor desempeño contra Canelo Álvarez que Charlo

· Regis Prograis predice pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “No le doy una oportunidad”