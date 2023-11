Detectan una estafa en los autopagos de Walmart y crecen las denuncias por robo de datos

De acuerdo con un informe publicado por FICO desde el 2022 el robo de tarjetas en puntos de venta y cajeros automáticos se ha elevado exponencialmente hasta un 368%, desde el año pasado hasta la fecha se han visto afectadas más de 161,000 tarjetas de débito y crédito.

Según las investigaciones los reportes arrojan que los delincuentes colocan skimmers en las máquinas registradoras y cajeros, estos son unos dispositivos con los cuales se pueden hacer una lectura de las tarjetas de débito y crédito para robar datos o PIN.

Por esa razón, los funcionarios aconsejan tener cuidado a la hora de pagar en tiendas y cadenas minoristas luego de que descubrieron que en varias ubicaciones en Walmart fueron encontrados skimmers de tarjetas.

Los informes de Bankrate señalaron que los delincuentes que colocan estos dispositivos en lugares estratégicos suelen ser rápidos y son muy capacitados, además saben cómo fijarlos correctamente para que combine perfectamente con el hardware existente.

Brad Leonard, asistente del agente especial a cargo de la oficina local del Servicio Secreto de Estados Unidos en Miami aconsejó a los usuarios “eche un vistazo a sus estados de cuenta. Al principio habrá un cargo mínimo para asegurarse de que la tarjeta funcione antes de que los datos robados sean buenos, antes de que realmente la llamen y la usen para una compra grande”, dijo.

Los expertos también recomiendan que antes de utilizar sus tarjeras en cajeros automáticos, puntos de ventas, entre otros asegurarse de que la máquina no haya sido manipulada o no esté dañada, además utilizar una tarjeta con un chip con el que no sea necesario insertarla para una lectura.

