Hispana pagó por conocer a Kevin Costner, pero todo fue estafa: le roban $8,100

El sueño de toda la vida de María S. una hispana de 63 años radicada en el barrio de Canoga Park de la ciudad de Los Ángeles había sido conocer a su actor favorito, Kevin Costner.

Por eso cuando encontró en Internet una página que le ofrecía conocerlo a cambio de unos cuantos miles de dólares, no dudó en conseguir el dinero como pudo para hacer realidad su más grande deseo.

Lo que nunca imaginó es que terminaría estafada.

“Me estafaron con más de $8,000”, dice María, quien se gana la vida como empleada de las tiendas Target y, es madre soltera de dos hijas adultas.

Fue una tarde del mes de septiembre, cuando María de origen mexicano, encontró en Internet la página Starlightuniversalunion.com que ofrecía eventos para conocer y saludar al famoso actor, productor y director de Hollywood.

“Entré y miré que me pedían una membresía por $1,500, y dije, bueno está bien, los puedo pagar”.

Pero tras pagar la membresía, le pidieron otra cantidad por $6,500, supuestamente porque el evento para conocer a Costner duraría tres días y se llevaría a cabo en diciembre.

Captura de pantalla de pago de la membresía de María. (Cortesía Maria S.

Emocionada como estaba, María se encontró con que no tenía esa cantidad, pero no dudó en pedirla prestada a un amigo, quien de buena gana le dio el dinero, con la condición de pagarle en un mes y le aplicó un interés de 10%.

“Yo soy una persona sola que me dedico a trabajar, no salgo, no viajo, y por conocer a mi artista favorito, estaba dispuesta a hacer un sacrificio económico para darme el gusto de mi vida”, relata María.

Así fue como en pagos divididos envío $4,500 por Paypal; y $3,000 por Bitcoin, tal como el supuesto manager de Costner se lo pidió.

Sin embargo, una vez hecho esos pagos, le pidieron $27,700 adicionales; de no hacerlo, le advirtieron a que no podría conocer a su ídolo.

Fue entonces cuando se empezó a preocupar porque además nunca le había mandado comprobantes de los pagos. Todo lo que hizo fueron capturas de pantalla de los envíos de dinero.

“¿De dónde saco ese dinero? Realmente ya no tenía cómo pagar esa suma extra. Además ya no me gustó porque no fue lo que me dijeron en un principio”.

Al verse sin posibilidad de conseguir más dinero, María les pidió que le regresaran los $6,000 que les había mandado, y que se quedaran con los $1,500 que pagó por la membresía.

“Lo único que quería era recuperar el dinero que me habían prestado, pero el manager de Kevin me dijo que no había reembolso y no me podían regresar nada”.

A punto de un ataque de nervios, sin poder contárselo a nadie, no le quedó más que confiarle a su hermano el lío en el que se había metido, quien se puso a investigar y descubrió que todo era un fraude.

Correos electrónicos enviados a María. (Cortesía Maria S.)

“El correo electrónico que usaban para comunicarse conmigo era del Reino Unido; y la página web, falsa”.

El hermano recurrió a un préstamo de su cuenta de jubilación 401K para darle a María $6,600, y que así pudiera pagar la deuda que adquirió con su amigo para conocer a Costner.

“Me prestaron $6,000 pero de intereses fueron $600”.

Frustrada y triste, María dice que esperaba que su regalo de Navidad fuera conocer a Kevin Costner, pero con la estafa que sufrió ni siquiera tendrá dinero para comprar regalos a sus hijas, quienes no saben del infierno que vivió su madre en su afán por conocer al protagonista de películas como The Bodyguard, Yellowstone, Robin Hood; The prince of thieves; y muchas otras.

María no ha hecho ningún reporte a la policía porque teme ser objeto de burlas. Incluso pidió no revelar su apellido completo para esta entrevista con La Opinión porque no quiere ser juzgada, ya bastante tiene – dice – con haber perdido miles de dólares.

“Pero si quiero pedir a otras personas que tengan cuidado para que no vayan a caer víctimas de estafas como la que yo sufrí; y ojalá el señor Kevin Costner sepa que su nombre está siendo usado para estafar a la comunidad latina y quizá a mucha gente de otras comunidades”.

A las víctimas de estafa, se les recomienda presentar un reporte en la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el sitio: https://reportfraud.ftc.gov/#/ y también puedes llamar al: 1-877-382-4357

Del 2020 al 2022, las estafas de fraudes por impostores se triplicaron en Estados Unidos, y solo en el primer trimestre del año la FTC ha recibido más de un millón de reportes.

Para saber cómo identificar si una página web es falsa, visita el sitio de la agencia Better Business Bureau: https://www.bbb.org/all/spot-a-scam/how-to-identify-a-fake-website

De acuerdo al BBA, una forma en que los sitios web falsos engañan a las personas es mediante el uso de un nombre de dominio que se parece mucho al de una empresa u organización real.

Tras un examen más detenido, es posible que noten que dos letras están intercambiadas o que están ligeramente mal escritas.

“Si encuentran un error ortográfico en el nombre del dominio, no están en el sitio oficial y lo mejor es cerrar la pestaña”.

También recomiendan verificar la calidad del diseño de la página, sobre todo las imágenes, los diseños extraños y el diseño web ya que si son deficientes pueden ser señales de advertencia de un sitio web falso.

Antes de actuar en un sitio, pregúntese si la calidad del diseño está a la altura de la reputación de la empresa o persona que representa.

Es importante además hacer una búsqueda de reseñas y posibles estafas.

“Si aún no puede saber si un sitio web es real o falso, intente escribir el nombre del sitio web junto con la palabra “estafa” o “reseñas” en su navegador web.

“Si otras personas han sido víctimas de un sitio falso, es probable que encuentre informes cuando busque estafas. Una tienda de buena reputación debería tener muchas reseñas para que las examines. Esté atento a las reseñas que sean genéricas, que suenen robóticas o antinaturales, o que sean demasiado breves, ya que podrían ser falsas’.

La Opinión está tratando de contactar al manager del actor para ver qué opina de que su imagen esté siendo usada para estafar hispanos.