Programas educativos cambia la vida de veteranos

Desde que Jeffrey Gonzáles fue niño la única vida que conocía era la vida de una familia militar porque en ese tiempo su padre fue un sargento mayor.

“Estuve rodeado de esa camaradería durante toda mi vida en las escuelas del Departamento de Defensa y tuve un sentido de servicio y orgullo de continuar con el nombre de Gonzáles específicamente en el Ejército de Estados Unidos”, dijo Gonzáles.

Su experiencia militar empezó en el 2010, cuando fue a Fort Knox y completó su entrenamiento básico como miembro de la tripulación de defensa aérea y antimisiles.

Después de Fort Knox se fue al entrenamiento individual avanzado ubicado en Fort Sill, Oklahoma, Fort Benning en la Escuela Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y luego estuvo destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, con el Batallón 108.º, Tercera Brigada y Cuarto Regimiento de Artillería de Defensa Aérea en Fort Cavazos, Texas, que es una de las unidades más prestigiosas del ejército.

Cuando terminó su tiempo como militar trabajó como gerente de tienda para Walmart en Houston, pero aunque le gustaba el salario realmente no le gustaba el trabajo.

Entonces su hermano, Mark, que hizo el programa de energía eólica en el Michigan Institute of Aviation and Technology (MIAT College of Technology), que es parte del El Instituto Técnico Universal (UTI), le dijo que había un programa de soldadura que podría gustarle.

Solo después de unirse al programa, Gonzáles descubrió que tenía talento para soldar y terminó siendo uno de los mejores estudiantes de su clase.

Finalmente, el coordinador del proyecto de soldadura lo llamó un poco después de que se graduó en el 2020 y le pidió que fuera ayudante y hoy es el gerente de instalaciones de MIAT.

Una de las cosas favoritas de Gonzales fue los mentores que conoció como Juan González que también tenía experiencia como veterano de la Fuerza Aérea.

“Él simplemente me brindó mucha orientación y tutoría y fue mi inspiración a través de un oficio completamente diferente porque una vez que cambias de carrera, a veces da un poco de miedo”, explicó.

Gracias al GI Bill los veteranos que califican y a sus familiares obtienen dinero para cubrir todos o algunos de los costos de la escuela o la capacitación.

En el pasado, UTI recibió una designación de escuela amiga de los militares.

Las escuelas amigas de los militares se encuentran entre el 20 % de las mejores escuelas de todo el país que ofrecen la mejor experiencia para los estudiantes militares.

Esto se basa en recursos en el campus, acreditación, ayuda con la matrícula y becas, opciones de títulos relevantes y conexiones comunitarias.

Hasta la fecha, aproximadamente 250,000 estudiantes se han graduado en uno de los 15 campus de El Instituto Técnico Universal (UTI) ubicados en Arizona, California, Florida, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva Jersey y Texas.

Tienen 15 programas diferentes enumerados en su sitio web que incluyen soldadura, automoción, energía eólica, mantenimiento de aviación y tecnología energética.

Los campus de UTI están acreditados por la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales (ACCSC), mientras que sus programas de capacitación técnica alineados con los empleadores se ofrecen bajo cuatro marcas: Instituto Técnico Universal (UTI), Instituto de Mecánica de Motos (MMI) / Instituto de Mecánica Marina (MMI), Instituto Técnico de NASCAR (NASCAR Tech) y MIAT College of Technology.

El instituto tiene varios años de experiencia ofreciendo servicios para estudiantes militares y veteranos.

Actualmente, UTI ofrece una Beca de Saludo al Servicio, que proporciona a los veteranos militares una reducción de matrícula del 10%.

También ofrecen orientaciones en el campus solo para militares, que permite a los estudiantes militares y a los administradores centrarse en los temas más importantes para ellos.

Hay más de 20 becas disponibles especialmente para los veteranos enumerados en el sitio web de UTI que son ofrecidos por varias organizaciones diferentes.

De acuerdo con Migdalia Vázquez-Valle, la presidenta del campus de UTI en Rancho Cucamonga, dice que para UTI es importante celebrar y conmemorar a los estudiantes que son veteranos.

“Es muy grave que sacrifiquen su tiempo y sus familias sacrifiquen su tiempo. Entonces, darles ese tiempo para conmemorar y celebrar a los veteranos realmente es de gran ayuda para nuestros estudiantes y están especialmente agradecidos”, dijo Vázquez-Valle.

Agregó que los veteranos reciben un cordón especial en la graduación como agradecimiento por su servicio militar y es una de las cosas diferentes para que los veteranos se sientan apreciados.

Alex Molina es otro veterano que tenía un rango de soldado de primera clase en el ejército de EEUU como especialista de ocupación militar (MOS) que se graduó del programa automotriz y hoy trabaja para Toyota.

Molina dice que UTI es un gran lugar para que las personas piensen de diferentes maneras y comiencen carreras, no solo trabajos sino carreras reales.

“Un trabajo es algo que la mayoría de la gente hace porque tienen que trabajar de sueldo en sueldo y no necesariamente les gusta”, explicó Molina. “Una carrera es algo de lo que estás orgulloso, te ganas la vida con ello y no es realmente un lugar de trabajo, es más como un hogar y todos se llevan bien”.

Molina agregó que antes de ir a UTI no tenía planes o idea de lo que quería hacer pero gracias a UTI hoy tiene carrera.