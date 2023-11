Rusia indaga “acto terrorista” tras descarrilamiento de tren, sospechan de explosivo improvisado

Las autoridades de Rusia abrieron una causa por “acto terrorista” tras el descarrilamiento de un tren de mercancías debido a una explosión en el sureste de Moscú, anunció el Comité de Investigación.

La activación de un “artefacto explosivo improvisado” provocó el descarrilamiento de 19 vagones por la mañana, 15 de los cuales resultaron dañados, en la región de Riazán, agregó en Telegram el Comité, que se encarga de los casos judiciales importantes en Rusia.

También indicó que se abrió una investigación por “acto terrorista” y adquisición, transporte o almacenamiento de explosivos.

