Vaquero Navarrete planea dar “una gran actuación” en cartelera que compartirá con Shakur Stevenson

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete compartirá cartelera con Shakur Stevenson, su posible rival a futuro, y planea dar una gran actuación en la pelea coestelar ante Robson Conceição el 16 de noviembre donde pondrá en juego su título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con BoxingScene, Vaquero Navarrete expresó que en estos momentos su objetivo principal es unificar títulos en las 130 libras, pero si no puede conseguir un duelo con alguno de los otros campeones, considerará subir de categoría porque le encantaría pelear con Stevenson.

“No sé cuáles son las expectativas fuera de este show. Me gustaría creer que nos colocaron en el mismo programa por una razón, pero no pierdo mucho tiempo pensando en ello. Simplemente planeo aprovechar la oportunidad para realizar una gran actuación”, dijo.

Shakur Stevenson protagonizará la cartelera ante Edwin De Los Santos por el título del CMB. Foto: Steven Ryan/Getty Images.

“Me encantaría pelear contra Shakur Stevenson algún día, pero mi objetivo principal antes de eso es unificar los títulos. Nunca he tenido la oportunidad de unificarme, así que me encantaría tener la oportunidad de hacerlo en este peso antes de ascender“, indicó. “Si esas peleas no pueden ocurrir contra los otros campeones en 130, entonces por supuesto querríamos considerar una gran pelea con Shakur. Me encantaría tener la oportunidad de convertirme en campeón mundial de cuatro divisiones, si gana”.

En la cartelera Top Rank que ambos protagonizarán en noviembre, Shakur Stevenson tendrá la oportunidad de coronarse campeón en una tercera categoría de peso cuando enfrente a Edwin De Los Santos por el título de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el duelo estelar. El estadounidense dejó claro que después de esta pelea podría enfrentar al mexicano, pero en 135 libras.

Cabe destacar que tanto ambos pugilistas han mostrado interés en enfrentarse luego de que compararan el poder de ambos tras la victoria del Vaquero Navarrete sobre Óscar Valdez. Según los fanáticos, el peleador azteca ha lastimado más a los rivales en común que tiene con Stevenson y comenzaron a especular un posible combate.

Robson Conceicao es el rival del Vaquero Navarrete en la cartelera que comparte con Shakur Stevenson. Foto: Christian Petersen/Getty Images.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras vencer a Óscar Valdez. El mexicano tiene marca de 39 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez.

Campeón de dos categorías de peso, Shakur Stevenson, de 25 años, quiere conquistar un nuevo título en la tercera división en la que participa. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Vaquero Navarrete dice que aceptaría el reto de enfrentar a Shakur Stevenson: “Me daría muchos méritos”

· Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vence a Óscar Valdez por decisión unánime y retiene su título mundial de la OMB

· Shakur Stevenson reacciona a comparaciones con el Vaquero Navarrete y muestra interés en enfrentarlo