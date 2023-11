Xavi arremetió contra la prensa: “Las críticas de la prensa afectan a los futbolistas”

El director técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este domingo que los jugadores del conjunto catalán se han visto afectados por las constantes críticas que reciben de parte de los medios de comunicación.

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria culé sobre el Alavés (2-1) gracias a dos tantos del delantero polaco Robert Lewandowski, el estratega azulgrana reiteró la idea que asomó previamente en una entrevista con Esport3, en la que había señalado que “las críticas de la prensa afectan a los futbolistas”.

“Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales y entonces eso les afecta. Me pasó a mí cuando era futbolista y ahora le pasa a mis jugadores. Te generan una negatividad que no es buena”, aseguró Xavi Hernández haciendo referencia al fallo defensivo de su equipo apenas en el segundo 18 del partido que se tradujo en el sorpresivo gol de Samuel Omorodion.

Robert Lewandowski se reencontró con el gol al anotar los dos tantos que le permitieron al FC Barcelona darle vuelta a un partido que se complicó desde temprano. (David Ramos/Getty Images)

“Normalmente (Ilkay) Gündogan no está acostumbrado a perder balones de esa manera”, señaló el director técnico español. “Les ha afectado en la primera parte y en la segunda el equipo se equilibró hasta el penal. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno”, agregó Xavi recalcando las críticas que reciben de parte de los medios.

Para el estratega culé es injusto el trato que le dan a los jugadores azulgrana que han venido remando contra corriente y logrando resultados sufridos como el de este domingo ante el Alavés y el de hace un par de semanas en casa de la Real Sociedad (1-0), más allá de las derrotas sufridas ante el Real Madrid (2-1) en el Clásico y contra el Shakhtar Donestk por la Champions League (1-0).

“Veo a mis futbolistas muy tensos, para mí esto es algo muy injusto. Venimos de ganar dos títulos y estos jugadores merecen todo el crédito pro ello. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se puso muy feo. Valoro el carácter que mostró el equipo”, sentenció el estratega catalán.

Xavi Hernández aseguró que esta situación con las constantes críticas no le afecta directamente a él. “Yo me pongo nervioso pocas veces”, sentenció el estratega. (Stuart Franklin/Getty Images)

Xavi también destacó que espera que el parón por la doble fecha de partidos con las selecciones les permita a los jugadores recuperar sensaciones para regresar enfocados y seguir peleando en LaLiga en donde el FC Barcelona se encuentra en el tercer puesto con 30 puntos por detrás del Real Madrid (32) y el Girona (34).

“Busco soluciones a los problemas para que nuestros futbolistas estén a gusto y disfruten, pero ahora no están disfrutando. Es difícil y eso no me gusta. No es el escenario ideal pero hay que recuperar a la gente, el parón nos viene muy bien”, aseguró el entrenador que no dejó pasar la oportunidad de hablar de lo mostrado por el rival de turno.

“El Alavés hizo un partido increíble, es mérito de ellos la primera parte que hicieron. Buscamos algunas variantes, el equipo estuvo mal pero eso es fruto de un nerviosismo exagerado para mí”, remató Xavi Hernández.

Sigue leyendo:

– Kylian Mbappé marca un hat-trick con el PSG y regatea al hablar del futuro: “Me enfoco en jugar”

– El colombiano Luis Díaz fue ovacionado durante el triunfo del Liverpool ante Brentford por la liberación de su padre

– Las malas formas de Erik ten Hag y cómo hunde cada vez más al Manchester United