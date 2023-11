Niveles récord de robo de autos en California

Estados Unidos sigue sufriendo niveles casi récord de robos de vehículos, según un nuevo informe publicado por la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB) y California ocupa el nada honroso primer lugar.

En lo que va de 2023, aproximadamente medio millón de automóviles han sido robados en el país.

Aunque en California se registró una disminución del 2% en robos, el “Estado Dorado” aglutina la quinta parte (99,769) de todos los atracos, dio a conocer la asociación sin fines de lucro de la industria de seguros dedicada a prevenir y combatir los delitos relacionados con seguros.

Medio millón de autos robados

El informe de NICB mostró que se reportaron casi 500,000 vehículos robados en todo el país en la primera mitad de este año, lo que marca un aumento de más del 2% en comparación con la primera mitad de 2022.

Hacia finales de octubre, Illinois representó el mayor aumento en robos de vehículos de cualquier estado con un 38 %, seguido por Nueva York con un aumento del 20% y Ohio registro un incremento del 15% por ciento durante la primera mitad de 2022.

El informe se publicó coincidiendo con el Mes Nacional de la Prevención del Delito, que destaca la prevención del delito y la seguridad personal.

“Los robos de vehículos aumentaron a niveles casi récord en los Estados Unidos el año pasado y, desafortunadamente, las tendencias actuales indican que el total de robos de este año puede superar el de 2022”, dijo el presidente y director ejecutivo de NICB, David J. Glawe. “Con pocos elementos de disuasión para detener a estos actores criminales, las agencias policiales y las comunidades seguirán sufriendo”.

Al analizar datos del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC), el informe de NICB mostró que, entre enero y julio de 2023, los robos mensuales de vehículos sumaron más de 80,000 y alcanzaron su punto máximo en mayo con 87,993 vehículos reportados como robados a las autoridades.

Casi 22 mil robos en Los Ángeles

En la urbe angelina, datos proporcionados por el oficial Drake Madison, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), indican que en esta metrópoli se han robado 21,972 vehículos, es decir, 566 menos de los que se robaron en 2022.

El 5 de noviembre, el oficial de policía de Chino Hills, Elías Hernández, se encontró en la cuadra 12000 de la avenida Ramona con un vehículo que había sido reportado como robado.

A eso de las 8:49 de la noche, Hernández vio que adentro del auto se encontraba un hombre sospechoso.

Se trataba de Diego Palacios, un fugitivo que era buscado por la policía de Los Ángeles informó Shannon Dicus, portavoz de la Oficina del Alguacil-Médico Forense del condado de San Bernardino.

Durante la investigación, la policía de Chino Hills encontró múltiples objetos robados que habían sido extraídos de otros automóviles. Palacios, de 30 años, fue arrestado y fichado en el Centro de Detención West Valley de Rancho Cucamonga.

A sabiendas de la ola de robos, María Montoya, residente de la ciudad de Rosemead, en el Valle de San Gabriel y dueña de un auto Kia Optima 2015, dijo a La Opinión que no le preocupa demasiado que autos como el suyo ocupe la séptima posición entre los favoritos de los ladrones.

“Los concesionarios me dijeron que no me asegurarían el carro si no le compraba un dispositivo antirrobos”, dijo. “Lo hice y tengo que pagar $1,800 anuales por la cobertura total”.

Atrapan a una red de ladrones

A inicios de octubre, el Grupo de Trabajo Regional contra el Robo de Autos de San Diego (RATT) anunció que 50 personas fueron acusadas y recuperaron 172 autos robados, con un valor estimado de $3.3 millones, luego de una importante operación de robo de autos.

Durante la llamada Operación Amanecer (Operation Sunrise) que comenzó en septiembre, el grupo de trabajo, compuesto de varias agencias locales y estatales, incluyendo la Patrulla de Caminos de California (CHP) y departamentos de policías lograron el arresto de 31 de los 50 sospechosos de robo de automóviles.

El operativo se llevó a cabo en una tienda encubierta en el este del condado. Mientras estaban en una tienda, los sospechosos fueron capturados en un video vendiendo vehículos robados, armas de fuego, municiones y narcóticos a detectives encubiertos.

¿Qué tipos de autos son los más robados?

De acuerdo con la National Insurance Crime Bureau (NICB), las marcas preferidas de los ladrones son encabezada por las camionetas pickup, Chevrolet Silverado y Ford F-150, además de los autos sedan, incluidos autos Honda, Hyundai y Kia.

Consejos para evitar ser víctima de un ladrón de automóviles: