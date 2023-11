Raúl Jiménez le marcó al “mejor portero del mundo” Dibu Martínez, resaltaron en Argentina

Luego de un año y ocho meses, el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a anotar un gol en la Premier League inglesa, pero muchos portales argentinos consideraron que lo resaltante fue que le marcó al “mejor portero del mundo” Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Por una nueva fecha de la Premier, el Fulham visitó a un Aston Villa que alineó en la arquería como es de costumbre al argentino Emiliano Martínez, que el pasado 30 de octubre ganó el premio Lev Yashin que lo acredita como el mejor arquero de 2023.

A pesar de su sequía, el mexicano Raúl Jiménez no ha sido movido de la alineación titular del Fulham de la Premier League. Foto: Catherine Ivill / Getty Images.

Desde ese momento y hasta ahora todos los medios y analistas argentinos, inclusive muchos de Sudamérica, se refieren a el como el ‘mejor portero del mundo’, desde encabezados hasta reportes extensos.

Antes del encuentro del pasado sábado 12 de noviembre, la afición del Aston Villa le dio un cálido recibimiento al Dibu Martínez, que presentó su galardón; la hinchada local desplegó un gran trapo donde se leía ‘The Best in the World’ (El mejor del mundo, en español).

Pero ni con todo el apoyo de su afición el portero de 31 años pudo detener el hambre del ‘lobo mexicano’ Raúl Jiménez, que celebró el primer tanto oficial desde que dejó el Wolverhampton por vivir una nueva aventura en el Fulham.

El gol, imposible de atajar para Martínez, fue de una fabricación preciosa: pase largo de Harry Wilson, recibe en el borde del área Antonee Robinson que avanza y pasa al medio para que Raúl Jiménez la empujara.

Gol y grito ahogado del killer mexicano, que no pudo celebrar a placer ya que su club se encontraba abajo en el marcador por 3-1.

¡EL PRIMER GOL DE RAÚL JIMÉNEZ CON FULHAM!



Después de 34 partidos de Premier League, el mexicano vuelve a marcar en la mejor liga del mundo



No marcaba desde el 10 de marzo del 2022.



¡Y le marcó al 'Dibu' Martínez!

Ha necesitado de 13 encuentros (11 de Premier League) Raúl Jiménez para volver a saborear las mieles del gol en Inglaterra.

La confianza que ha tenido tanto el cuerpo técnico como el Fulham todo como institución ha sido inamovible, al punto que ha sido titular en cada encuentro a pesar de su sequía.

Sus fanáticos, al igual que el atacante, celebran su reencuentro con el gol y le auguran lo mejor para esta campaña 2023/2024.

