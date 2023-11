Real Madrid destituye a jefe médico tras el caso de lesiones de Arda Güler

El Real Madrid despidió al jefe de médicos, Nico Mihic, tras varios casos de lesiones en el primer equipo incluyendo el caso Arda Güler, quien no ha podido debutar debido a varias molestias, según informó ESPN.

El croata llegó al equipo en 2017 por ser cercano a Florentino Pérez, presidente del club. Pero desde el comienzo de su trabajo en la casa blanca tuvo un roce con varios jugadores que consultaban a otros expertos a sus espaldas.

El caso de Arda Güler fue el detonante de la situación. El turco se ha lesionado por tercera vez desde que llegó al club y no ha podido disputar siquiera un minuto. El Madrid espera mucho de la promesa turca en esta campaña.

El doctor no consideraba operar a Güler por un problema en su rodilla a comienzo de año, pero el croata Nico Mihic decidió que tenía que ser sometido al procedimiento quirúrgico.

David Alaba, Karim Benzema o Dani Ceballos también están incluidos entre las diferencias con el ex jefe de médicos del Real Madrid. Se espera que el club anuncie a un nuevo jefe y mejorar un sector bastante lastimado en los últimos años con las lesiones.

Carlo Ancelotti sobre la lesión de Arda Güler

La ausencia en el entrenamiento de un Güler que entró en las dos últimas convocatorias aunque ni siquiera calentó, y que sufre su tercera lesión desde que llegó al Real Madrid en verano.

La primera, en el menisco derecho tras la que se sometió a una intervención, la segunda, tras su vuelta a los entrenamientos, una lesión en el músculo recto anterior izquierdo, y ahora un “pequeño problema muscular”.

”Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada. Pero le sigue molestando. No es serio. El jugador está deprimido porque es joven y quiere jugar y aportar. Es un pequeño paso atrás, pero no una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para recuperarle de la lesión”, explicó Ancelotti.

“La primera lesión fue un menisco, que arrastraba del año pasado. Fue operado y, como muchas veces pasa cuando te operan, te cambia un poco la postura de la pierna que no ha sido lesionada y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares”, comentó el entrenador.

