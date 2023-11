Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de noviembre de 2023

Piscis

Deja de pensar que esa persona cambiará, aprende aceptarla como es y sino a la fregada, no naciste pa mendigar atención de nadie. Ve por ti y piensa en ti, necesitas ser más egoísta. Caídas y golpes en puerta, se te va a descomponer algún aparato electrónico.

Si tienes una relación aprende a ser más cariñoso o cariñosa que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y en el aburrimiento, la innovación es la clave para que la relación prospere con el paso de los días, hay muchos chismes que vendrán de personas que son muy queridas e importantes para ti.

Acuario

Pon los pies en la tierra, puedes lograr lo que te propongas sin necesidad de ponerte en oferta. Tu necesidad de vivir siempre cómodamente y con lujos podría hacerte terminar tus días con una persona mayor y sufrir algún tipo de violencia. Un amigo o amiga necesitará mucho de ti esta semana dale tu apoyo, recuerda que debes de estar para quienes siempre han estado para ti, y recuerda que quien te quiere te busca así que no gastes tu tiempo en gente tonta que no hace nada por acercarse a ti o por estar bien contigo. No cuentes tus planes ni tus cosas intimas con tus amigos o amigas, que esa información la pueden utilizar en tu contra en el futuro, recuerda que las amistades no las tienes seguras para toda la vida y mas porque tus amistades son bien bipolares, así que aguas con eso.

Capricornio

Tu pasado siempre será tu cruz, sino estas dispuesto a superarlo, prepara tu camino para vivir en la miércoles. Deja de preocuparte por lo que ya fue. Relación sentimental en camino. Recuerda que el karma es bien perro contigo así que cuida lo que haces y dices ojo. Hay una persona de fueras que se ha convertido en partes de tus días, no la dejes ir, ahí está tu felicidad, amor de lejos no es para tontos, es solo para personas inteligentes que saben respetar una relación. Si ya sientes que se te hace agua la desta por esa persona, ya no lo pienses más ve y declárale tu amor, que te valga lo que pueda pasar, es mejor de una vez desengañarse que seguir perdiendo el tiempo, si no tuvo interés en ti desde la primer impresión no lo tendrá después eso tenlo bien seguro.

Sagitario

Un nuevo amor de tierras lejanas se aproxima. Chismes a la fregada. En la medida que dejes que las cosas fluyan a su modo concretarás la felicidad, no te sientas con la obligación de estar con alguien quien se ha convertido en costumbre y rutina. Te vas enterar de un chisme que te va poner en el ojo del huracán! no digas nada y guarda esa información, te servirá para aclarar problemas en el futuro. No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas así que déjate de cosas y analiza mejor la situación antes de tomar una decisión. Posibilidades de caricia a inicios de semana con un amigo o amiga, ten cuidado y no te metas tanto en esos problemas porque te atontas mucho y al final sales bien enamorado o enamorada.

Escorpión

Las traiciones más dolorosas llegarán de seres queridos. Endurece tu corazón que viene un golpe sobre una noticia. Tu carácter explosivo siempre te pondrán la lengua muy floja, sueles dañar mucho con tu palabra y tu venganza a las personas. Deja de pensar cada noche en el futuro y ponte hacer algo en tu presente que bastante descuidado lo tienes. Cuídate de tus piernas y de dolores de espalda, bájale a los refrescos y toma más agua, traes muchas toxinas, necesitas cuidarte más o estas expuesto o expuesta a que se te afecten los riñones y subidas de peso por exceso de sodio y azucares. Piensas que el pasado se ha ido y has olvidado todas esas cuestiones que te hicieron daño anteriormente, sin embargo ciertas situaciones lo traerán de regreso y te harán recordar todo lo sucedido, no te lamentes y no vuelvas a tragar lo que ya te hizo daño, existe nuevos horizontes y nuevas oportunidades en tu vida.

Libra

Siempre fingiendo ser fuerte, pero te faltan huevos y ovarios para que realmente eso pasa, deja de quejarte de todo y toma el toro por los cuernos, la vida te pondrá en una situación bien fuerte que te hará entrar en razón y valorar lo que te rodea. Recuerda que no todas las personas son iguales y si vas a juzgar a una por lo que hizo otra, lo único que ganaras es que te manden bien lejos por tonto o tonta. No cambies por agradar a otras personas, se tu mismo. Así que manda bien lejos a la gente que te pida que cambies tu forma de ser, no vale la pena. No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja en caso de tener, a veces es mejor quedarse con la boca callado para evitar meternos en problemas discusiones que puedan meternos en apuros. No te sientas mal si una persona cercana a ti te llega a quedar mal, hay muchas posibilidades de que rompan promesas o compromisos que se tenían planeados para esta semana, así que ni gastes tus energías en bufarlos.

Virgo

Cuida más tu parte sentimental, te has vuelto frío y eso se debe a tanta fregadera por la que haz pasado. No te quejes tanto y asume tu responsabilidad de tus errores, podrías sentir amor por quien en el pasado quería algo serio y estable contigo, es demasiado tarde. Hay un amigo o amiga a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifica de quien se trata y hazle guato ya verás que caerá bien rápido tiene interés en ti. No te claves en tu trabajo o la familia o los amigos, recuerda que tiene que haber un balance en todo porque por darle importancia a una cosa descuidaras otra y así te la llevaras hasta quedar como la perra o el perro de las dos tortas. Si tienes una relación bájale a tus niveles de celos injustificados o se la va llevar la que la trajo, estás hartando mucho a tu pareja por tanta tontería. No te metas en relaciones prohibidas y si lo haces después no te andes quejando o llorando en cualquier rincón como es de costumbre.

Leo

Recuerda que la menses debe ser un delito, no te dejes manipular, y aprende a que se respeten tus decisiones, sino a la fregada. Amistad anda de hocico suelto, ponla en su lugar. Siempre perfecto, siempre dominante, siempre sexual. No exijas más de lo que tienes o puedes ofrecer tu porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos, no digo tampoco que te enredes a cualquiera porque pues también se necesita pa el gasto, pero pues también no aspires a tanto criatura, recuerda que como esté el sapo deberá de ser la pedrada. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte. La vida te ha fregado un montón y prueba de eso es que te has hecho bien perro o perra con quien trata de abusar de ti o de decirte tus verdades, no te tomes las cosas tan apecho y ve la vida, más positiva, no todo lo que ocurre es malo así que bájale dos rayitas a tu humor.

Cancer

Ten presente que eres claridoso o claridosa así que si se ofenden por sus comentarios que le rumen a la fregada. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sino te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma el HDLCH. Te vienen cambios de humor muy fuertes, ten cuidado pues andarás con la bipolaridad al 100 y podrías dañar a familiares y amigos con tus palabras y desplantes. Deja de meterte en lo que no te importa y atienda tu vida, porque eres rebueno o rebuena para dar consejos mientras a tu vida se la lleva la tiznada. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con nadie, preocúpate por tus cosas y ve por ti que los demás no meterán ni un dedo por ti al fuego! ojo con eso, no te atontes!

Géminis

Tu debilidad tu familia, ponte las pilas en cuestión de amores, date tu lugar y deja que te extrañen, si insistes se perder el encanto. Una amistad termina relación. Duerme más, podrías desarrollar enfermedad en el sistema nervioso. Tu mayor error será dejar pasar la vida sin disfrutar ni aprovechar oportunidades. Aprende a cuidar tus palabras, no hables de mas si no te están pidiendo tu opinión o te vas a meter en problemas grandes, cuídate mucho de vecinos o vecinas, no le caes nada bien y te van a querer meter en chismes y ese tipo de cuestiones, bájale dos rayitas a las de harina y a los chescos que andas bien inflamado e inflamada. Tu mayor virtud luchar por tus metas y sueños. Si tienes una relación vienen problemas gruesos, te sientes decepcionado o decepcionada de tu pareja debido a ciertas actitudes que ha tomado, ha cambiado mucho y su manera de comunicarse contigo ya no es la misma, vienen olvidos de fechas importantes que te van a poner bien enojado o enojada, si ya no te sientes agusto, corta de lleno esa relación y no pierdas el tiempo.

Tauro

Posibilidades de que te gratinen la concha o que gratines en estos días. Amistad del pasado te reencuentra. Cambio en tu carácter. Discusión y pedos familiares. Tantéale el agua a los frijoles, no des todo desde el principio, a veces te atontas y te quieres comer el mundo. Tu problema es dar sin condición. Amistad siente atracción hacia ti muy cañón. A veces eres bien hijo e hija de la tiznada y lanzas comentarios muy perros sin darte cuenta que están hiriendo a terceras personas. Ustedes son bien difíciles de complacer porque son muy especiales, pero sin embargo cuando se llegan a enamorar lo hacen perdidamente y entregan todo por la persona amada, a pesar de ser de un carácter fuerte. Si tienes una relación se abrirán nuevos caminos que lograran que tu vida tome un nuevo giro, te vas a manejar en un carácter muy fuerte que te va ayudar a que no se vuelvan a burlar de ti!

Aries

Podrías sentir friegos de ganas de buscar a quien te dañó, no te rebajes, el recalentado puede hacerte daño. Una noticia que tiene que ver con los dineros te alegrará el día. Te rencuentras con ex amor, descubrirás la friega que ha llevado. Posibilidad de encamarte en estos días con persona que conoces hace poco. Practica algún deporte te va ayudar mucho con tu mal humor y estrés que te andas cargando por tonterías sin importancia pero que tú ves como tormentas. Si has tenido problemas con tu pareja ni te preocupes que las cosas van a mejorar bien rápido y recuperaras el terreno perdido. Andas bien brujo o bruja en cuestión de lana, eso te pasa por deber en todos lados y andar gastando en cosas que no necesitas. Mejoras en los negocios y sobre todo en el área de tus sentimientos, comprenderás con quien sí y con quién no. Déjate ya de tonterías y quiérete un poco más, tu no naciste pa estarle rogando a nadie, quien te quiera que te busque y quien no mándalo bien lejos.