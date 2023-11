Islandia reporta casi 800 sismos y se teme erupción volcánica

Las autoridades de Islandia ordenaron el martes (14.11.2023) una nueva evacuación de la ciudad de Grindavik (suroeste) ante la “alta probabilidad” de una erupción volcánica, tras producirse casi 800 sismos en las últimas horas en la zona, informaron fuentes oficiales.

La actividad sísmica y los flujos de lava subterráneos se intensificaron el fin de semana en la península de Reykjanes, cerca de la capital, Reikiavik, lo que llevó a las autoridades a evacuar a casi 4.000 personas de la ciudad pesquera de Grindavik.

