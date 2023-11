Jueza Ana de Alba, hija de inmigrantes mexicanos, fue confirmada por el Senado para el Noveno Tribunal de Apelaciones

La jueza Ana de Alba fue confirmada la noche del lunes para ser parte de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito.

De Alba es hija de inmigrantes mexicanos y fue nominada por el presidente Joe Biden en abril pasado y tuvo respaldo del senador Alex Padilla (California).

Hasta el momento, ya con De Alba, son 30 los jueces de origen hispano o latino, confirmados durante la Administración Biden.

“La jueza Ana de Alba ha demostrado el compromiso con los derechos civiles y humanos que necesitamos en nuestros jueces federales”, destacó Ena Zwarensteyn, directora senior del programa de tribunales justos en The Leadership Conference on Civil and Human Right. “Como hija de inmigrantes mexicanos, aporta perspectivas vitales e históricamente excluidas al Noveno Circuito: el tipo de experiencia vivida que ayuda a mejorar la toma de decisiones judiciales y fortalece la confianza pública en nuestros tribunales”.

La jueza, quien fue confirmada con 48 votos a favor y 43 en contra, ha sido jueza de Distrito de para el Distrito Este de California desde 2022.

Además fue jueza en el Tribunal Superior de California en el condado de Fresno de 2018 a 2022, aunque también ha participado en la práctica privada, como socia de la firma Lang Richert & Patch.

El senador Alex Padilla destacó el trabajo de la jueza Ana de Alba. Crédito: Drew Angerer | Getty Images

De Alba recibió su grado de licenciatura en la Universidad de California en Berkeley en 2022 y cinco años después obtuvo su doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“Hija de inmigrantes de México, el camino de la jueza de Alba hacia su confirmación en el Noveno Circuito hoy [lunes] encarna el sueño americano”, dijo Padilla en un comunicado. “Tuve el orgullo de recomendar y confirmar a la jueza de Alba como la primera latina en servir en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, donde ha demostrado con creces ser el servicio público que los estadounidenses merecen en el Noveno Circuito”.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, destacó que con la jueza De Alba ya son los 30 jueces latinos confirmados en la Administración Biden.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), destacó este martes la confirmación de la jueza De Alba.

“La confirmación de la jueza de Alba es significativa: es la tercera jueza hispana confirmada por esta Mayoría Demócrata bajo el presidente Biden”, dijo Schumer. “[Ahora] hay más jueces hispanos confirmados por cualquier presidente en un mandato, algo de lo que todos podemos estar orgullosos”.

Schumer ha destaco en otras ocasiones a este diario que la diversidad de jueces es una muestra de propia diversidad poblacional en los EE.UU. En su mensaje en el Senado volvió a recalcar ese mensaje.

“Los demócratas están haciendo que nuestros tribunales se parezcan más a los Estados Unidos: mayor diversidad, más mujeres, una gama más amplia de experiencias profesionales y personales”, expuso.