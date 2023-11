Julián Quiñones está entusiasmado de compartir la delantera del Tri con Santiago Giménez

El recién naturalizado mexicano Julián Quiñones fue convocado por primera vez para formar parte de la selección mexicana. En las últimas horas, el delantero de las Águilas del América comentó en una entrevista para TV Azteca que se encuentra muy entusiasmado de poder compartir la delantera del equipo con Santiago Giménez.

“Feliz por estar a lado de un gran jugador como lo es Santi, lo está haciendo muy bien y me alegra eso. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la selección, y en este momento Santi es uno de los mejores. Me siento contento de poder compartir cancha con él”, comentó el jugador colombo-mexicano.

El delantero fue uno de los jugadores que más sensación causó al momento de realizarle él media day posando a la cámara con la bandera de México en su espalda y en otra foto mostró su euforia de tener puesta la camiseta del Tri.

Quiñones habló también de que está muy motivado de tener que competir con Hirving “Chucky” Lozano por un puesto entre los delanteros titulares del Tri.

“Las competencias son buenas, especialmente para ayudar a la selección a avanzar. Chucky es un jugador excelente, lo ha demostrado en muchos partidos; es un referente”, dijo el delantero del América.

El entrenador Jaime Lozano, con esta incorporación en la delantera de la selección mexicana, espera que una sana competencia de cara al gol en el combinado tricolor.

México, pese a ser una de las selecciones más fuertes de la Concacaf en los últimos años, no ha tenido todas con ellos de cara a gol y con la llegada de Quiñones esperan tener mucho contacto en el arco rival en las eliminatorias de cara a la Copa América.

¿Cuándo juega México?

La Selección de México se enfrentará en los cuartos de final en la Liga de Naciones de la Concacaf al combinado de Honduras en un partido que será clave para las aspiraciones de ambos combinados nacionales.

El estratega Jaime Lozano necesita ganar este encuentro para continuar en la búsqueda de uno de los puestos que le asegure su participación como invitado a la Copa América 2024.

El encuentro de ida será el viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional, en Honduras. Mientras que el encuentro de vuelta se disputará el martes 21 de noviembre en el Estadio Azteca, en México.

