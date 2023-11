Honduras hace dos cambios en su convocatoria para medirse a México en la Liga de Naciones

La Selección de Honduras presenta una pequeña modificación con respecto a la convocatoria que realizó en principio el director técnico colombiano Reinaldo Rueda para la serie de dos encuentros correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf que disputarán en los próximos días ante la Selección de México.

Y es que este lunes se confirmaron dos modificaciones en la lista de jugadores del combinado centroamericano. Se trata de Carlos Pineda y José Mario Pinto, quienes ingresan en la convocatoria tomando el lugar de Kervin Arriaga y Romell Quioto, quienes de acuerdo con un reporte de TUDN habrían sido removidos por lesión e indisciplina, respectivamente.

Honduras y México se estarán viendo las caras este viernes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que el choque de vuelta de esta serie se llevará a cabo el martes 21 de noviembre en el estadio Azteca, que recibirá por última vez a El Tri antes de comenzar los trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.

Romell Quioto aseguró que no pudo presentarse en la fecha de comienzo de la concentración de Honduras al tener un compromiso personal ya pautado. (ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

La ausencia más llamativa es la de Romell Quioto, uno de los principales referentes ofensivos de Honduras, quien de acuerdo con el periodista de TUDN, Julio Ibáñez, se habría negado a presentarse en la concentración para la fecha pautada por Reinaldo Rueda. El jugador del Montreal en la MLS habría estado pasando unos días junto a su familia en Roatán.

“Hubo un problema de fechas debido a un compromiso familia que había adquirido hace tiempo”, explicó Quioto la situación en una entrevista con el portal hondureño Diez. “El profesor Rueda me dio sus puntos de vista, los cuales respeto enormemente, pero lo que hablamos se queda entre nosotros porque fue una conversación de carácter privado”, agregó el delantero.

Por su parte, Kervin Arriaga quien también hace vida en la Major League Soccer pero con el Minnesota, presenta molestias en la rodilla. Tanto Carlos Pineda como José Maria Pinto, quienes juegan en el Olimpia hondureño, se presentarán este mismo lunes a la concentración de la selección en Tegucigalpa y comenzarán a trabajar bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

El delantero Antony Lozano, del Getafe de España, será una de las cartas ofensivas de Honduras para la doble fecha de partidos que disputarán en los próximos días ante México. (ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

La Selección de Honduras viene de terminar segundo en el Grupo B de la Liga de Naciones y de conseguir una contundente victoria sobre Cuba (4-0). Por su parte, el combinado mexicano disputó dos partidos amistosos el mes pasado que terminaron con victoria sobre Ghana (2-0) y un empate ante la siempre poderosa Alemania (2-2).

Honduras y México se jugarán a partir de este viernes el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, es lo ganadores de esta instancia del torneo se quedarán con los cuatro cupos directos que están en juego para la Copa América del año que viene que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Los otros dos cupos se los disputarán en un repechaje en marzo.

Los otros emparejamientos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf los estarán disputando Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Costa Riva vs Panamá y Jamaica vs Canadá.

Sigue leyendo:

– Julián Quiñones pide apoyo tras su llamado con México: “Confíen en mí, no los defraudaré”

– “No existen los mexicanos de primera, ni de segunda”: la postura de la FMF sobre Julián Quiñones

– Héctor Herrera no contaría para la selección mexicana