Matías Almeyda reveló que dentro de Chivas hubo quien le “molestó que haya ganado”

La etapa de Matías Almeyda en Chivas de Guadalajara es recordada como una de las más ganadoras, no solo del club tapatío, sino en la historia del fútbol mexicano.

El ‘Pelado’ se convirtió en el segundo entrenador más ganador en la historia del CD Guadalajara y su salida del equipo aún es sufrida por la afición, que tiene varios años sin poder celebrar un galardón.

El 11 de junio de 2018 Matías Almeyda renunció como entrenador de Chivas del Guadalajara. Foto: Imago7/Jorge Barajas

Recordando sus últimos días en las Chivas, el entrenador argentino fue crítico y dejó un enigmático mensaje que demuestra que su salida del equipo no fue en los mejores términos y que en efecto quería seguir liderando el proyecto.

“¡Qué daño me hice en ganar!”, dijo Almeyda en entrevista para TUDN. “Molestó que haya ganado. El que molestó que haya ganado sabe por qué (…) Molestó que haya hablado a los jugadores que se tenían que hacer respetar”, agregó el entrenador argentino.

Almeyda no quiso dar nombres, no quiso señalar a algún directivo en particular con el que haya tenido una diferencia importante.

“Después se vio el resultado de mi trabajo, después lo vieron. No se mira mucho fútbol allá lamentablemente”, enfatizó.

Sobre su actualidad, sonrió y celebró que con el AEK Atenas logró el doblete la pasada campaña, apenas las segunda vez que el club lo logra en 100 años de historia: “Ha sido una buena elección”.

Matías Almeyda dirige a dos mexicanos como lo son Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, futbolistas que además tuvo bajo sus órdenes en el Rebaño.

Sigue leyendo:

– Chivas se queda en Telemundo: Los rojiblancos renovaron contrato exclusivo de transmisiones

– Matías Almeyda, el argentino que confía en los futbolistas mexicanos

– Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro en un club con sabor mexicano