Victor Osimhen reveló lo difícil que fue rechazar millonarias ofertas de Arabia Saudita

El nigeriano Victor Osimhen, delantero del Nápoles, desveló este lunes cómo gestionó su negativa a firmar por un club de la liga saudí, una decisión complicada porque cada vez que dijo “no”, la oferta aumentaba.

“Tengo que ser honesto, nunca había pensado en irme, también porque el Nápoles quería que me quedara. Pero cuando llegó la oferta de Arabia Saudí fue difícil rechazarla. Cada vez que dije que no, aumentaron la oferta y luego otra vez y otra vez“, comentó en el pódcast de su compatriota Jon Obi Mikel.

“Era una suma sensacional que hubiera cambiado mi vida, pero al final les dije: no muchachos, me quedo donde estoy”, explicó.

El nigeriano nunca ha ocultado su aprecio por la Premier League, aunque no tiene un equipo favorito.

“No tengo un equipo favorito, pero tengo dos camisetas: Chelsea y Manchester United. Tengo muchos amigos que son seguidores del Chelsea, unos pocos menos del United. La Premier League es el campeonato más apreciado y seguido por todo futbolista africano”, declaró.

Osimhen, ahora lesionado, fue uno de los héroes del mítico ‘Scudetto’ del Nápoles de la temporada pasada.

“No puedo caminar por el centro de Nápoles y ni siquiera puedo visitar el mural de Maradona, pero si voy a comer una pizza no me cobran y me agradecen lo que hago por la ciudad: es una locura“, destacó.

Y ensalzó la figura de Luciano Spalletti, exentrenador del Nápoles que condujo a la gloria al equipo partenopeo

“Cuando se acercaba el momento del ‘Scudetto’, nos envió un mensaje largo y emotivo. No nació en Nápoles, pero sabía todo sobre esta ciudad, el club y sus tradiciones. Nos puso la piel de gallina. Fue un punto de inflexión”, desveló.

“A partir de ese momento afrontamos cada partido dándolo todo por esas palabras de Spalletti. Contra el Juventus, en el descanso, nos hizo levantarnos a todos, nos miró a los ojos y nos dijo que había dirigido más de mil partidos pero nunca había ganado un trofeo, nos dijo que no quería ser recordado como el entrenador sin trofeos, al igual que nosotros, los jugadores, no queríamos ser recordados como aquellos que no habían ganado nada“, descubrió Osimhen.

“Nos dijo que teníamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de escribir nuestro nombre en los libros de historia. Nos dijo: ‘ganad este partido y cuando volvamos al aeropuerto entenderéis lo que os digo‘”, subrayó.

