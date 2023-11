Diego Luna no está cerrado a la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección de México 

En las últimas temporadas de la MLS, el nombre del jugador Diego Luna ha sido uno de los que más ha escuchado gracias a su gran rendimiento en las canchas.

A sus 20 años de edad, el mexicoamericano ha clasificado al Real Salt Lake a la postemporada y en varias ocasiones su nombre ha sonado para la selección de las barras y las estrellas, pero recientemente en una entrevista para The Athletic le soltó un guiño al combinado del Tri.

“Todos los jugadores quieren jugar a nivel internacional. Es un sueño para todos. La puerta de México, definitivamente, no está cerrada, es una puerta abierta. Por supuesto que todo dependerá de lo que sea mejor para mí, la que sea la mejor oportunidad a nivel deportivo”, dijo el mediocampista ofensivo del Real Salt Lake.

El jugador comentó que cuando estuvo con en la categoría sub-20 de Estados Unidos, tanto en el Mundial de la categoría como en la Concacaf Sub-20, su experiencia fue genial y que le gustaría vivirla con la categoría mayor, pero que sí la oportunidad se la da con México no tendría ningún tipo de problema en aceptarla.

Diego Luna está IMPARABLE. El internacional #U20MYNT 🇺🇲 vuelve a marcar con #RSL . Y lo ha hecho en los tres partidos del mejor a 3 de 1ªR de #MLSCupPlayoffs vs Houston Dynamo. Registra 7 goles y 3 asistencias en este 2023. Altísimo su nivel. ⚽️🔥🌙 pic.twitter.com/flueIQ8KbH — Mario Reinoso (@MarioReinoso17) November 12, 2023

Luna en esta temporada de la MLS ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes. Ha disputado un total de 33 encuentros y ha convertido seis goles entre todas las competencias que ha estado presente.

Esta campaña el mexicoamericano tiene un 52.3% en dribbling y 41.2% en duelos ganados. Lo que ha generado que muchos equipo europeos se fijen en él.

El jugador con respecto al tema de poder jugar en Europa ya ha chequeado algunos equipos y tiene marcados algunos en los que pudiera resaltar y ayudar a la escuadra a conseguir resultados importantes en caso de que se pudiera dar la oportunidad.

No descartó la posibilidad de jugar en un equipo que no se encuentre dentro de las cinco grandes ligas del viejo continente.

“Hay clubes que me interesan y que me llamaron la atención: el Anderlecht, equipos en Francia, equipos en Italia que juegan un estilo en el que realmente podría encajar y ayudar. Se trata de buscar el equipo correcto en el momento correcto, eso es lo que me va a ayudar en el futuro”, confesó Luna.

En su carrera profesional, el mediocampista ofensivo ha marcado un total de 22 goles y ha repartido un total de nueve asistencias. Demostrando que es un jugador que influye tanto en la finalización de la jugada como en la creación.

Sigue leyendo: