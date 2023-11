El dato que coloca al más criticado Robert Lewandowski como un jugador más eficiente que Jude Bellingham

Jude Bellingham ha sido el fichaje más importante de esta temporada, sus números son una locura y ha revolucionado al Real Madrid. Mientras que el polaco Robert Lewandowski ha sido duramente criticado por no ser supuestamente poco efectivo, sin embargo sus números dicen todo lo contrario, y sigue siendo un arma letal para el FC Barcelona.

A sus 35 años, debe considerarse que el tiempo pasa para Lewandowski, sin embargo, cuestionado y todo, el polaco sigue siendo decisivo y tal como leerán, hay un dato que lo hace más eficiente que el joven jugador de moda, Jude Bellingham.

Jude Bellingham en celebración de gol con el Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona. Foto/ Lluis Gene / AFP-Getty. Crédito: Lluis Gene | AFP / Getty Images

¿Por qué Robert Lewandowski es más eficiente que Jude Bellingham?

Resulta que Jude Bellingham suma un total de 10 goles con el Real Madrid y los mismos le han otorgado nueve puntos en La Liga, mientras que Robert Lewandowski suma siete goles y le ha otorgado 10 puntos al FC Barcelona.

Se puede decir que el polaco sigue siendo a sus 35 años el mejor delantero centro de la Liga y de los mejores en el mundo en su posición.

Además de los números que se analizan, Lewandowski es el futbolista cuyos goles ofrecen un mejor rendimiento de triunfos para su equipo en La Liga, un dato no menor.

Lewandowski y Lamine Yamal

El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, restó importancia a su incidente con Lamine Yamal durante el partido del domingo contra el Alavés, tras no devolverle el saludo en una acción, y califico la situación de “algo normal”, una circunstancia del juego, reseñó EFE.

Durante el partido del pasado domingo, en el que el polaco marcó los dos goles de la remontada ante el Alavés, se pudieron ver unas imágenes en las que el ‘9’ azulgrana pedía a Lamine con insistencia el balón dentro del área y al no recibirlo no aceptó la disculpa del joven canterano.

Robert Lewandowski con los colores del FC Barcelona. Foto / Stuart Franklin/Getty Images.

“¿Si tengo algún problema con Lamine Yamal? Le he ayudado algunas veces, le ha dado consejos, incluso en ese partido se los di. Es normal decir o gritar alguna cosa cuando juegas. Todo esto no tiene ningún significado. No hay que buscarle segundas lecturas”, puntualizó.

