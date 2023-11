Endrick responde a quienes lo comparan con Pelé: “No hay otro igual a él”

A sus 18 años, Endrick, es la actual joya del fútbol brasileño y esto le valió una convocatoria con la selección de mayores, que tiene duros compromisos de eliminatorias incluyendo un juego ante Argentina, actuales campeones del mundo.

En Brasil, Endrick es el tema favorito de los fanáticos del fútbol y muchos se atreven a hacer comparaciones mágicas como con el Rey Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, único en ganar tres mundiales.

Endrick de la selección brasileña de fútbol participa en un entrenamiento hoy, en la Granja Comary, centro de entrenamiento de Brasil en Teresópolis, Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Al joven jugador no le gustan las comparaciones, pero sin inevitables en el mundo del fútbol y ante esta realidad, Endrick es contundente. “A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto“, dice la promesa del fútbol brasileño.

“Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol“, afirmó con contundencia.

Endrick pasó por un bloqueo que lo hizo pasar tres meses sin anotar gol, y desde su entorno se prendieron las alarmas ya que hasta el entrenador perdió la confianza en su estrella del Palmeiras.

Sin embargó regresó y a base de trabajo siguió jugando un excelente fútbol y anotando goles, también lo han comparado con jugadores como Vinícius y Rodrygo, próximos compañeros de equipo en el Real Madrid.

Aunque no le gustan las comparaciones, Endrick está a punto de romper un récord en manos de Neymar y convertirse en el jugador con más goles anotados sin llegar a los 18 años.

Por ahora tiene nueve goles convertidos, mientras que el crack del Al Hilal tiene 10. Registros, buen fútbol y resultados, es lo que espera la fanaticada de un Endrick que quiere ser protagonista de su propia historia.

