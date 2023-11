Jennifer Aniston publica en Instagram un mensaje en memoria de Matthew Perry: “Le encantaba hacer reír a la gente”

Jennifer Aniston, quien protagonizó la exitosa serie de televisión “Friends”, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un largo mensaje en memoria del actor Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre y a quien consideraba uno de sus grandes amigos.

La actriz que saltó a la fama por su personaje de Rachel en el show mostró en su post una fotografía en la que aparece junto a Perry sonriendo mientras leen el guión de un episodio, y escribió: “Oh, chicos, esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de adentrarte realmente en este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente. Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino”.

Jennifer prosiguió con su mensaje, resaltando el buen humor que Matthew siempre tuvo: “Porque Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la “risa” pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho. En las últimas dos semanas he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo”. (A continuación incluyó un texto del actor, que dice “Hacerte reír simplemente me hace el día”, a lo que ella respondió: “Awww la primera de MILES de veces”).

Tras la muerte de Matthew Perry, sus compañeros de la serie “Friends” emitieron un comunicado en el que expresaron que dejarían pasar un tiempo para reponerse por su pérdida. Esta semana el actor Matt LeBlanc (que en el show interpretaba a Joey Tribbiani) publicó su tributo, destacando lo siguiente: “Los momentos que pasamos juntos se encuentran, honestamente, entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca”.

Por su parte Courteney Cox, quien hizo el papel de Monica -pareja del personaje de Matthew en varias temporadas de la serie- recordó con un video una de sus escenas favoritas, y escribió: “Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo Matty, y te extraño todos los días. Cuando trabajas con alguien tan estrechamente como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir”. El actor fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, y el 3 de noviembre se llevó a cabo su funeral en el Forest Lawn Memorial Park.

