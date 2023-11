Se anuncia la Fundación Matthew Perry, que ayudará a personas con adicciones

A lo largo de su carrera el actor Matthew Perry (quien falleció el pasado 28 de octubre) tuvo varios problemas debido al abuso del alcohol y los opioides. En su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Thing escribió que no quería que la serie de televisión “Friends” -con la que obtuvo fama mundial- fuera lo primero que se mencionara tras su muerte, sino su deseo de ayudar a otras personas con problemas de adicciones.

Ahora, se ha anunciado la creación de la Fundación Matthew Perry, cuya meta será ayudar a otros a superar las adicciones. A través de su sitio oficial -en el cual se piden donaciones- se informa que la fundación “honrará su legado y se guiará por sus propias palabras y experiencias, impulsada por su pasión por marcar la diferencia en tantas vidas como sea posible”.

El Fideicomiso Filantrópico Nacional (The National Philanthropic Trust) será el encargado de manejar la fundación; el año pasado Matthew informó que llevaba 18 meses sin consumir alcohol y drogas, pero en su libro expresó que su meta era aconsejar al mayor número de personas sobre los peligros del abuso de sustancias: “La adicción es demasiado poderosa para que cualquiera pueda vencerla solo. Pero juntos, un día a la vez, podemos hacerlo”.

