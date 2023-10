Kathleen Turner y Morgan Fairchild recuerdan con cariño a Matthew Perry

Los fans de la serie “Friends” conocen muchos detalles de la vida del personaje Chandler Bing, que fue interpretado por Matthew Perry. En varios capítulos aparece su madre, la novelista Nora Bing (Morgan Fairchild) y Charles Bing, quien cambió su nombre a Helena Handbasket para su show en Las Vegas, ya como una mujer trans (Kathleen Turner). Ahora ambas actrices recordaron su experiencia al trabajar con Perry, quien falleció el 28 de octubre.

Entrevistada por People, Kathleen Turner dijo estar muy triste por la muerte de Matthew, a quien vio por última vez hace 10 años: “Vino a ver una de mis obras de Broadway, y pasó a mi camerino. Cuando me vio me dijo: “Hey, papá”. Me caía muy bien. Tenía un buen sentido del humor y un buen corazón. Resulta extremadamente triste cuando piensas en lo joven que era. Constantemente un grupo de personas de cierta edad me reconocen como “el padre de Chandler”. Quiero enfatizar que los actores principales de la serie “Friends” eran un grupo muy unido”.

En cuanto a Fairchild, reveló en una entrevista de CNN cómo conoció al actor: “El programa (“Friends”) aún no era un gran éxito cuando comencé a trabajar en él. Matthew se acercó saltando hacia mí, literalmente saltando como un cachorro, y dijo: ‘Oh, no me recordarás. ¡Solía ​​visitarte en el set de las series “Flamingo Road” y “Falcon Crest” con mi papá!’ El público creció con Matt, y lo consideraban un amigo…Era simplemente un tipo muy entrañable, divertido, maravilloso…envío mi amor y condolencias a su familia. Muchos de sus fans me han preguntado qué opino, y sentí que debía hacer algo, porque millones de personas que ven el programa a veces piensan en mí como su madre”.

