Matthew Perry confiesa que no se atreve a ver capítulos de la serie “Friends”

A muchas estrellas de Hollywood no les gusta ver sus películas porque son muy exigentes con su trabajo, pero en el caso del actor Matthew Perry la razón es otra, y tiene que ver con los años en los que fue adicto a las drogas y el alcohol.

En una reciente entrevista para CBC Radio en la que promocionó su autobiografía “Friends, lovers and the big terrible thing” Perry comentó que le resulta doloroso ver la exitosa serie de televisión “Friends” -en la que llevó uno de los roles protagónicos- y recordar las experiencias por las que pasaba en ese entonces: “No vi la serie y no la he visto porque podría señalar “bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína” y podría decirte temporada por temporada cómo lucía. No creo que alguien pueda darse cuenta de ello, pero eso es lo que noté al verla”.

A pesar de ello Matthew no descarta comenzar a ver “Friends” de nuevo, por la trascendencia que la serie ha tenido y que la convirtió en un clásico de la televisión: “Creo que voy a comenzar a verla porque, ante todo, fue un viaje increíble, pero ha sido increíble ver cómo (la serie) toca los corazones de generaciones diferentes”.

