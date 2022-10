Matthew Perry revela que su corazón dejó de latir durante cinco minutos

Aunque la autobiografía de Matthew Perry “Friends, lovers and the big terrible thing” saldrá a la venta hasta el 1 de noviembre, extractos de ésta ya están causando polémica debido a los pasajes en los que narra las consecuencias que tuvieron en él su abuso del alcohol y las drogas.

La estrella de la serie de televisión “Friends” relata que durante su estancia en una clínica de rehabilitación en Suiza convenció a los doctores para que le dieran calmantes con el fin de aliviar un dolor de estómago, cuando en realidad estaba mintiendo. La noche anterior a una cirugía él tomó varias pastillas, pero por la mañana vino lo peor, ya que cuando le administraron Propofol como anestesia su corazón dejó de latir durante cinco minutos.

“No fue un ataque al corazón, pero nada estaba latiendo. Me dijeron que un tipo suizo no quería que el tipo de ‘Friends’ muriera en la mesa de operaciones y me aplicó CPR durante cinco minutos, oprimiendo mi pecho. Si no hubiera estado en ‘Friends’ ¿se hubiera detenido a los tres minutos?” escribió Matthew, detallando que esa persona le salvó la vida, pero también le rompió ocho costillas.

El problema de adicciones de Matthew Perry hizo que desperdiciara la oportunidad de aparecer junto a Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Laerence en el laureado filme “Don’t look up”. Antes de partir a Suiza para su rehabilitación filmó una escena que no se incluyó en la edición final de la película, y luego del incidente en la sala de operaciones no pudo retomar ese trabajo debido a que sentía dolor en todo su cuerpo. Él mismo adimite que “Don’t look up” hubiera sido “la más grande película de mi carrera”.

