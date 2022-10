Matthew Perry confesó haber estado dos semanas en coma: “Tenía un dos por ciento de posibilidades de vivir”

Tal y como lo prometió a sus seguidores desde hace unos meses, el actor Matthew Perry lanzará el 1 de noviembre su autobiografía “Friends, lovers and the big terrible thing”, en la que revela, entre otras cosas, que en 2018 estuvo a punto de morir.

Perry, famoso por su personaje de Chandler Bing en la exitosa serie de televisión “Friends” comentó a People que hace cuatro años pasó meses en el hospital recuperándose de una cirugía, ya que su colon se vio afectado debido al abuso de opioides. Estuvo en coma durante dos semanas, y tuvo que usar una bolsa de colostomía por nueve meses.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un dos por ciento de posibilidades de vivir. Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso”, dijo Matthew, agregando que la misma noche le colocaron esa máquina a otras cuatro personas, de las cuales ninguna sobrevivió.

El actor comenzó a consumir alcohol en grandes cantidades a los 24 años, y cuando la serie “Friends” estaba en lo alto de los ratings él tomaba 55 píldoras de Vicodin al día y pesaba tan sólo 58 kilos. Aunque tuvo momentos de sobriedad, ingresó a rehabilitación 15 veces y se sometió a 14 cirugías. Ahora se siente agradecido por estar alejado de esas adicciones, pero fue muy claro en que un problema así puede sucederle a muchas personas: “En el libro escribo que, si muriera, la gente quedaría impactada, pero no sorprendería a nadie. Y eso es algo muy aterrador para vivir. Lo que espero es que las personas se identifiquen con esto y sepan que esta enfermedad ataca a todos. No importa eres exitoso o no, a la enfermedad eso no le importa”.

También te puede interesar:

-Matthew Perry lanzará en noviembre su libro de memorias, en el que narrará sus episodios más oscuros

-Así es la ‘mansión en el cielo’ que Matthew Perry, actor de ‘Friends’, malvendió en LA