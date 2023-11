Polémica entre Residente y J Balvin se intensifica con su participación en el Picnic Festival Centroamérica

Las disputas entre artistas han sido una constante en la historia musical, y con la proliferación del rap, trap y reguetón, estas controversias han alcanzado niveles más notorios, especialmente a través de las llamadas “tiraeras”, donde los cantantes lanzan canciones desafiantes entre sí.

En marzo de 2022, Residente, el reconocido artista puertorriqueño, sorprendió a la industria musical al lanzar una canción en colaboración con el productor argentino Bizarrap, donde arremetió contra J Balvin, tildándolo de “bobolón”, “pend…” y “racista”.

Desde entonces, la polémica entre Residente y J Balvin ha sido ampliamente conocida. Aunque J Balvin optó por no responder musicalmente, concedió entrevistas donde mostró sentirse afectado y mencionó considerar a Residente como un “pana”.

El pasado lunes 13 de noviembre, el Picnic Festival Centroamérica, que se celebrará en Costa Rica, anunció su cartel oficial para la nueva edición. Llamativamente, tanto Residente como J Balvin encabezan el festival, generando gran expectación entre sus seguidores.

Sin embargo, para alivio de muchos, existe la posibilidad de que los artistas no se crucen, ya que el festival se extiende a lo largo de dos fines de semana, asignando a cada uno de ellos su propio espacio.

El 10 de febrero, Residente liderará la lista de artistas en la primera jornada, acompañado por figuras como Arcangel, Bizarrap, Manuel Turizo, Nicki Nicole, Julieta Venegas, Los Cafres, Shaggy, Whiz Khalifa, Tokischa y Steel Pulse.

La segunda jornada, programada para el 17 de febrero, contará con la participación estelar de J Balvin, junto a Alejandro Fernández, Myke Towers, Los Auténticos Decadentes, David Bisbal, Los Pericos, Paul Van Dyk, León Larregui y Rawayana, entre otros.

La inclusión de ambos artistas en el mismo evento ha avivado las llamas de la polémica, dejando a los seguidores a la expectativa de posibles interacciones entre Residente y J Balvin durante el Picnic Festival Centroamérica.

J Balvin se mantiene enfocado en su música ante recientes controversias

J Balvin, reconocido cantante colombiano, ha demostrado su concentración en proyectos musicales, aparentemente insensible a críticas y comentarios secundarios. Desde su regreso a la escena musical hace algunos meses, el artista ha buscado reencontrarse y transmitir buenas energías a través de su música.

A pesar de las críticas y menciones en redes sociales, como la línea dedicada por Bad Bunny en su canción “Thunder & Lighting” del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, J Balvin ha restado importancia a las controversias, manteniendo su atención en sus próximos proyectos.

El cantante colombiano prepara lo que será su próximo gran proyecto musical, cuyos detalles son escasos, pero se espera su lanzamiento en 2024. En una reciente publicación en redes sociales, J Balvin ofreció un adelanto de su próximo tema musical, destacando que este contendrá la esencia de su aclamado álbum “Energía”, considerado uno de los mejores de su carrera.

“Aquí volviendo a tiempos como ‘Energía’ mientras disfruto haciendo música Sin AFÁN. ¿Se identifican? ¿Les ha pasado? ¿O qué les trasmite? Los amo FAMILIA”, compartió el artista.

Esta publicación generó altas expectativas entre sus seguidores, quienes expresaron ansias por este avance. Las reacciones resaltaron la nostalgia por la época de “Energía” y el deseo de ver a J Balvin regresar a ese estilo musical.

La más reciente polémica en la que estuvo involucrado J Balvin surgió cuando Bad Bunny lo mencionó en su nueva canción. En una transmisión en vivo, el colombiano respondió sorprendido a la mención y expresó desconcierto ante la situación, ya que mantenían una buena relación, incluso lanzando un exitoso EP llamado “Oasis” en 2019.

“Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande (…) Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”, afirmó J Balvin.

Desde esa transmisión, J Balvin no ha abordado nuevamente el tema, y Bad Bunny tampoco ha emitido comentarios adicionales sobre la mencionada línea en su canción.

