Roger Waters asegura no tener nada en contra de la comunidad judía

Roger Waters, actualmente de gira con ‘This is not a drill’, ha experimentado contratiempos durante su paso por Latinoamérica al encontrarse con la negativa de hoteles en dos ciudades, según lo informado por el propio artista.

En Montevideo, tanto el Hyatt Centric como el Regency rechazaron hospedar al cantante, aplicando su derecho de admisión. Esta situación se replicó en Argentina, donde los hoteles Faena y Four Seasons cancelaron las reservas de habitaciones para Waters y su equipo el fin de semana pasado.

En una entrevista para un diario argentino, Waters expresó su frustración, afirmando que se siente “furioso” y que se verá obligado a viajar el mismo día del show debido a la falta de alojamiento.

El cantante también abordó las acusaciones de antisemitismo en una entrevista con Página 12, negándolas y argumentando que su posición crítica hacia el gobierno israelí no implica hostilidad hacia el pueblo judío. Insistió en que condena las acciones del gobierno israelí, no a la comunidad judía en su totalidad.

En relación con el conflicto en Medio Oriente, Waters instó a detener el genocidio en Palestina y destacó que se le señala como antisemita para desviar la atención de la situación en la región. Criticó duramente la cancelación de las reservas hoteleras, calificándola de “estúpida” y llamando a la reflexión a la sociedad argentina.

La polémica se intensificó con la presentación de un proyecto de declaración por parte de legisladores argentinos, repudiando la presencia de Waters en el país. Este rechazo se originó tras unas declaraciones del cantante en las que cuestionó la veracidad de los informes israelíes sobre ataques, insinuando que podrían ser inventados.

En otra entrevista con el periodista Glenn Greenwald, Waters mencionó sentirse silenciado por creer en los derechos humanos y por denunciar el genocidio en curso en Palestina. Afirmó que continuará expresando su postura a pesar de los intentos de acallarlo.

La situación ha generado controversia no solo en el ámbito artístico sino también en el político, evidenciando las tensiones y divisiones en torno a la posición de Waters sobre el conflicto israelí-palestino.

Roger Waters lanza la regrabación de “The Dark Side of the Moon”

La anticipada regrabación del icónico álbum de Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon,” bajo la dirección exclusiva de Roger Waters, ha sido lanzada con el título “The Dark Side of the Moon Redux”. Notablemente, la participación de los demás miembros de la banda no está presente en esta nueva versión.

Este lanzamiento llega unos meses después de celebrarse el 50 aniversario del álbum original. Waters, al explicar su decisión de regrabar el álbum, comentó que la obra original, a pesar de ser considerada un lamento sobre la condición humana, fue creada por él y otros miembros de Pink Floyd cuando eran jóvenes. Al mirar el mundo actual, Waters sintió que el mensaje original no se ha mantenido, y la sabiduría adquirida a lo largo de los años podría aportar una perspectiva única a esta reinterpretación.

El nuevo álbum, producido por Waters y Gus Seyffert, presenta cambios notables en algunas de las canciones más conocidas. “Money” adopta un ritmo más pausado, mientras que “Us and Them” se centra en la voz madura de Waters, ofreciendo una experiencia renovada para los fanáticos.

Waters presentó en vivo su versión del álbum en el Palladium de Londres antes de embarcarse en una gira que abarcará países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, entre otros. La gira promete llevar a los espectadores a una experiencia única, donde la reinterpretación de Waters de “The Dark Side of the Moon” se fusionará con la intensidad de su interpretación en directo.

