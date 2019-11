Roger Waters dedicó controversial mensaje a Evo Morales

Los fanáticos de Pink Floyd no se esperaban esto para nada

El exlíder de Pink Floyd se ha caracterizado por fungir como voz de protesta y fuerte crítica de distintos gobiernos y por apoyar causas al rededor del mundo.

Después de levantar la voz en México pidiendo que el expresidente Peña Nieto regrese y de sus constantes críticas a Trump por el proyecto del muro fronterizo, ahora el cantante de 76 años ha enviado un mensaje a través de sus redes donde se solidariza con Evo Morales.

Waters le dice en el video de 1 minuto con 47 segundos, grabado durante una entrevista con el medio argentino La Garganta Poderosa, que espera que su exilio sea corto porque su pueblo lo necesita como líder.

‘Fuerza Evo. Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado. Rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo que es donde ha caído Bolivia este fin de semana‘.

Está por demás decir que las reacciones de sus fans no se han dado a esperar, muchas afirmando que el ex integrante de Pink Floyd no sabe nada y que les ha roto el corazón.

Díganme si ver a Roger Waters expresar su apoyo a Evo Morales les rompió el corazón tanto como a mi — Nicole (@jacobsnicolee) November 12, 2019

Querido Roger Waters: Entiéndelo bebé, no tienes la menor idea de lo que pasa en América Latina — Geraldine Villasmil (@_geraldine_v) November 13, 2019

Algo que no entiendo muy bien es por qué Roger Waters (que aunque yo lo amo a él) se convirtió en una especie de vocero internacional de los populismos y progresismos del mundo. — el tiempo no existe (@patobleh) November 12, 2019

Evo Morales, por su parte, acaba de llegar como refugiado a México, donde el gobierno de AMLO le ha ofrecido su apoyo incondicional.