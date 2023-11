Scarlett Johansson aborda rumores sobre su regreso a Marvel

Después de la publicación reciente de un artículo por parte de Variety que abordó la crisis que atraviesa Marvel debido a los fallos en sus últimos proyectos, ha surgido la especulación sobre la vuelta del elenco original de ‘Avengers’, incluida Scarlett Johansson.

La actriz abordó estos rumores en una entrevista reciente, confesando que el regreso de Natasha Romanoff al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no le parecía muy factible. A pesar de ello, no descartó la posibilidad de interpretar nuevamente el papel. A continuación, detallamos sus declaraciones.

En una entrevista para el programa matutino Today Show, Scarlett Johansson afirmó que no tiene conocimiento de los supuestos planes de Marvel Studios. Durante la conversación, la actriz hizo una broma sobre las posibles formas de regreso de Black Widow, sugiriendo una versión vampírica o incluso una versión zombi del personaje.

Además, Johansson recordó la muerte de su personaje y expresó que sería un milagro si Marvel Studios lograra resucitar a Black Widow. No obstante, la actriz no descartó completamente la idea de regresar al papel. Sus palabras fueron: “No lo sé chicos, creo que ese es el final, ¿no?. Sería un milagro. Sería un verdadero milagro de Marvel. Sería una maravilla. Pero ya sabes, ¿quién sabe? Eh… No estoy segura”.

A pesar de la opinión de algunos fanáticos que consideran innecesaria la resurrección de Black Widow, argumentando que el estudio tiene numerosas opciones con el “multiverso” para reintroducir a los Vengadores originales, Variety informa sobre conversaciones en curso en Marvel Studios sobre la posibilidad de traer de vuelta al elenco original para una nueva película de ‘Avengers’.

Según Variety, la película incluiría la resurrección de Iron Man, interpretado nuevamente por Robert Downey Jr. Además, Scarlett Johansson retomaría su papel como Black Widow, ambos personajes habiendo perdido la vida en ‘Avengers: Endgame’ (2019). Hasta el momento, el estudio no ha tomado una decisión definitiva, y el regreso de Robert Downey Jr. como Tony Stark aún no ha sido confirmado oficialmente.

Scarlett Johansson aborda los desafíos de la maternidad

La maternidad, lejos del retrato idealizado, presenta desafíos para muchas mujeres que experimentan fatiga física y emocional debido a la demanda constante de cuidados. Scarlett Johansson, conocida actriz de Hollywood, ha compartido su experiencia como madre, brindando representación mediática para aquellas mujeres que enfrentan dificultades en su rol materno.

Durante la 17ª edición de los Golden Heart Awards, Johansson reveló su vivencia durante los tumultuosos “terribles tres” de su hija mayor, así como la complejidad de equilibrar su carrera actoral con la crianza de sus dos hijos, Cosmo y Rose. Tras la reciente finalización de la huelga de guionistas de Hollywood, en la que participó su pareja, Colin Jost, la actriz reapareció en la escena pública para compartir sus malabares en la reorganización de su agenda.

Johansson detalló cómo logró conjugar su vida maternal con las demandas de su profesión, incluso llegando a llevar a su hijo recién nacido al set de filmación. “La gente estaba emocionada de ver al bebé, no a mí. Decían: ‘Oh, eres tú. ¿Dónde está el bebé?’”, comentó sobre las reacciones de sus compañeros.

En el podcast “The Skinny Confidential Him & Her”, Johansson compartió su percepción de la crianza como “estar en una relación emocionalmente abusiva”, describiendo la etapa de los tres años de su hija mayor como “muy difícil” y “simplemente una locura”. Aunque reconoce los desafíos, la actriz no espera que esta etapa llegue pronto a la vida de Cosmo, su hijo menor.

Con su relato, Scarlett Johansson ofrece una visión realista de la maternidad, destacando las complejidades y los malabares que deben realizar las madres para equilibrar sus múltiples facetas. Su transparencia sirve como un recordatorio de que no todo es fácil en la experiencia de ser madre, proporcionando un espacio para que otras mujeres se sientan menos culpables por los desafíos que enfrentan en su viaje maternal.

