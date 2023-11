Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles el 16 al 22 de noviembre

Sabina en concierto

El cantante español Joaquín Sabina está de gira con “Contra todo pronóstico”, y llegará al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) por una sola noche. Cantará temas de su extensa trayectoria, como “19 días y 500 noches”, “Vinagre y rosas” e “Y nos dieron las 10”. Miércoles 8 pm. Boletos desde $65. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images Crédito: Carlos Alvarez | Getty Images

Concierto de corridos

Cantantes como Padrinito Toys, El Halcón de la Sierra, Tito Torbellino Jr., El Shaka, JP La leyenda de la Banda y Los Ejemplares del Rancho, participan en La Invasión del Corrido, un concierto anual que reúne a nuevos valores y a reconocidos cantantes de este género. En el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Viernes 8 pm. Boletos desde $34. Informes ticketmaster.com.

Navidad en Knott’s

La temporada navideña en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) comienza esta semana con el despliegue de una gran cantidad de adornos y luces a través de todo el parque, así como espectáculos en vivo, cantantes de villancicos, la obra de teatro The Gift of the Magi, 1885, musicales con Snoopy y su pandilla y la presencia de estos personajes para que los visitantes se tomen fotos con ellos. Knott’s Merry Farm también incluye un menú y mercancía exclusivos de estas fiestas. A partir de mañana viernes y hasta el 7 de enero. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Música clásica latina

Gustavo Dudamel, director de la Lo Angeles Philharmonic, y Gabriela Ortiz, compositora mexicana, presentan un programa en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) que rinde homenaje a mujeres activistas. La primera pieza es “Stride”, inspirada en Susan B. Anthony, y la segunda es “Glitter Revolution”, una composición para ballet. La violinista Leticia Moreno interpretará “Four Seasons of Buenos Aires”, de Astor Piazzolla. Jueves, viernes y sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos desde $30. Informes laphil.com.

Foto: LA Phil Crédito: Cortesía

Estreno de teatro

El teatro CASA 0101 (2102 E. First St., Los Angeles) presenta el estreno mundial de la obra Corina: From Lap Dance to Sundance, escrita por Corina Calderón, dirigida por Emmanuel Deleage y estelarizada por Corina Calderón en el papel principal que cuenta la historia de su vida. Viernes y sábados 8 pm y domingos 4 pm. De mañana viernes al 17 de diciembre. Boletos desde $20. Informes casa0101.org.

Pista de patinaje

La popular Holiday Ice Rink Pershing Square, la pista de hielo que cada año se instala en el parque Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles), abrirá sus puertas para dar inicio a la temporada navideña en el centro de Los Angeles. Es la pista de hielo al aire libre más grande de la ciudad. Los miércoles por la noche se presentan DJs locales. De hoy jueves al 7 de enero. Boletos $20; incluye la renta de los patines. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Celebración a Disney

Los estudios de animación Walt Disney cumplen cien años este año, y para celebrar el teatro The Soraya (18111 Nordhoff St., Los Angeles) presenta el debut en Los Angeles de un espectáculo para celebrar este hito. La velada incluye fragmentos de cine y música de docenas de venerados filmes de Disney. La música estará a cargo de la New West Symphony, bajo la dirección de Richard Kaufman. Sábado 3 y 8 pm. Boletos desde $31. Informes thesoraya.org.

Foto: Disney Pixar Crédito: Disney · Pixar

Luces en el LA Zoo

El popular festival de luces L.A. Zoo Lights: Animals Aglow, regresa al Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) con un espectáculo nuevo que incluye linternas, exhibiciones interactivas, entretenimiento en vivo y oportunidad de fotos. Una gran porción de este parque cobra vida con miles de luces, como el espectáculo Winter Wildlands, que se coloca entre pinos y que despliega animales invernales con luces que danzan en el cielo. O la sección de animales acuáticos, que despliegan nutrias gigantes, pirañas y focas, todos bajo una perspectiva bajo el agua. A partir de mañana viernes y hasta el 7 de enero. Boletos desde $18. Informes lazoo.org.

Teatro latino

La obra de teatro Radical or, are you gonna miss me?, que tendrá funciones en el Atwater Village Theatre (3269 Casitas Ave., Los Angeles) es un vistazo personal a la división política dentro de una familia méxicoamericana y las vicisitudes dentro de comunidades que usualmente se perciben como que piensan de manera monolítica. Escrita por Isaac Gómez. Funciones de jueves a lunes. A partir de hoy y hasta el 11 de diciembre. Boletos $40. Informes iamatheatre.com.