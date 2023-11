David DePape declarado culpable en juicio por el ataque con martillo a Paul Pelosi y enfrenta hasta 50 años de prisión

Un jurado federal condenó el jueves al hombre que atacó a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con un martillo durante un allanamiento el año pasado en la casa de la pareja en San Francisco.

David DePape miró hacia abajo y no mostró ninguna emoción cuando el panel lo declaró culpable de intento de secuestro de un oficial federal y de agresión a un familiar directo de un oficial federal.

Los veredictos unánimes fueron alcanzados por un panel de 12 personas, extraídas de un grupo de 15 jurados y jurados suplentes que estaba compuesto por 12 hombres y tres mujeres. Deliberaron durante siete horas durante dos días, aproximadamente cuatro horas y media el miércoles y dos horas y media el jueves.

A raíz del ataque, Pelosi, de 83 años, sufrió una fractura de cráneo tras ser golpeada en la cabeza con un martillo durante el ataque de la madrugada del 28 de octubre de 2022, que ocurrió pocos días antes de las elecciones de mitad de período, dijo la policía.

Hombre acusado de atacar a marido de Nancy Pelosi rompe a llorar en juicio, dice que quería acabar con la corrupción https://t.co/HKJFmXS9i5 — La Opinión (@LaOpinionLA) November 15, 2023

La defensa no ha cuestionado que DePape atacó a Pelosi, pero ha cuestionado los cargos de que DePape estaba intentando interferir con los deberes oficiales de la representante Pelosi, diciendo a los jurados que su cliente creía que estaba tratando de detener la corrupción gubernamental.

“Esto no es una ‘policía’. Pero lo que el gobierno no reconoce es el ‘por qué’, y el por qué importa en este caso”, dijo.

Las autoridades dijeron que descubrieron bridas en la escena junto con cuerdas, cinta adhesiva y otras cosas en la mochila de DePape.

DePape dijo a los investigadores que iba a “mantener a Nancy como rehén y hablar con ella”, según las autoridades. Si ella decía la verdad, él dijo que “la dejaría ir, y si ella ‘mentía’, él le rompería las rodillas”, dice la denuncia.

Incluso, subió al estrado como testigo en su propia defensa el martes y recitó una larga lista de acusaciones y agravios infundados lo motivaron a irrumpir en la casa de Pelosi.

El hombre fue arrestado en el lugar y posteriormente acusado de intento de secuestro y agresión por el desempeño de deberes oficiales por parte de un funcionario federal. Los cargos conllevan una pena máxima de 20 y 30 años de prisión, respectivamente.

DePape también enfrenta cargos estatales por el incidente. Se declaró no culpable de los cargos estatales que incluyen intento de asesinato, robo residencial y asalto con arma mortal. Aún no se ha programado una fecha para el juicio estatal.

“Lo que este veredicto de culpabilidad en todos los cargos envía es un mensaje claro de que, independientemente de cuáles sean sus creencias, lo que no puede hacer es atacar físicamente a un miembro del Congreso o a su familia inmediata por el desempeño de su trabajo”, afirmó el Fiscal Federal para el Distrito Norte, Ismail Ramsey, de California.

El principal abogado defensor de DePape también se negó a responder las preguntas de los periodistas cuando salió del tribunal.

DePape deberá regresar a la corte federal el 13 de diciembre, cuando las partes fijarán una fecha para la sentencia.

Recientemente, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes narró la versión de la historia, donde fue golpeado por un hombre armado con un martillo y que se despertó en un charco de su propia sangre.

Paul Pelosi, de 83 años, subió al estrado para declarar en contra del hombre acusado de atacarle con un martillo por motivos políticos el 28 de octubre de 2022.

“La puerta se abrió y entró un hombre muy grande con un martillo en una mano y unas corbatas en la otra y me dijo: ‘¿Dónde está Nancy?’ Creo que eso me despertó”, dijo Pelosi. “Estaba dormido cuando irrumpió en la puerta y eso me despertó”, dijo.

Sigue leyendo: