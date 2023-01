“Debí haber venido mejor preparado”, dice atacante de Paul Pelosi desde prisión 

Después de que el juez Stephen M. Murphy dictaminó que no había ninguna razón para mantener en privado el video del ataque con martillo del que fue víctima el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en su residencia de San Francisco el otoño pasado, el atacante de Paul Pelosi hizo una llamada muy extraña desde la prisión en la que se encuentra recluido.

David DePepe llamó a la sala de redacción de KTVU desde la prisión del condado de San Francisco minutos después de que un tribunal de la misma localidad publicara las imágenes de la cámara corporal de la policía que muestra el brutal ataque.

Según el medio de comunicación, la llamada fue inesperada y David DePepe indicó a uno de sus reporteros que tenía un mensaje importante que compartir con la audiencia; permitió grabar el mensaje, pero pidió que no fueran cuestionadas su declaraciones porque no quería poner en peligro su caso.

Durante la llamada, que duró menos de cinco minutos, se disculpó por no haber ido más allá “quiero disculparme con todos. Me equivoqué. Lo que hice fue realmente malo. Lamento mucho no haber recibido más de ellos. Es mi culpa. Nadie más tiene la culpa. Debería haber venido mejor … preparado“.

Semanas atrás, DePepe indicó que atacó a Paul Pelosi porque las libertades individuales de las personas están bajo ataque “las personas que lo matan tienen nombres y direcciones, así que obtuve sus nombres y direcciones para poder hacerles una pequeña visita… tener una conversación de corazón a corazón sobre su mal comportamiento”.



El video del ataque publicado el viernes muestra a DePape sosteniendo un martillo mientras la policía respondía a una llamada al 911 desde la casa de Pelosi en Pacific Heights. DePape golpea a Pelosi en la cabeza y lo tira al suelo.



DePepe enfrenta cargos estatales de intento de asesinato y abuso de ancianos, así como cargos federales en un tribunal federal por secuestro.