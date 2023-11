Gustavo Santaolalla es un enamorado de la vida

En su larguísima y exitosísima carrera musical, Gustavo Santaolalla ha recibido una cantidad de premios, pero ninguno como el que le otorgó en días pasados la Academia Latina de la Grabación, la institución que entrega el Latin Grammy.

“Yo celebro todos los premios”, dijo el artista argentino en una entrevista reciente. “Pero este premio tiene una cosa bastante particular, porque no está relacionado con un trabajo, una película o un álbum, sino que es realmente a mi carrera y a lo que uno ha podido aportar a la comunidad”.

Santaolalla, junto con Álex Acuña y Wisón Torres, recibió el Premio del Consejo Directivo, que se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

“Yo siempre he visto la música y mi trabajo como un acto de servicio”, dijo. “Siento que proporciono un servicio a la comunidad […] Para mí, el arte es lo que nos permite conservar nuestra sanidad mental”.

Los homenajeados recibieron el premio en un evento privado que tuvo lugar el domingo en el teatro Lope de Vega, en Sevilla, desde donde hoy jueves se realizará la entrega del Latin Grammy a lo más destacado de la música latina.

Santaolalla cumplió 72 años recientemente, y lo pudo celebrar de mejor manera. Además del reconocimiento de la Academia, tiene una nominación al Emmy por la música de la serie de Max HBO, The Last of Us, basada en el videojuego del mismo nombre, y para el que también creó la música.

A todas estas celebraciones se suma la del 25 aniversario de la salida de “Ronroco”, el disco que le abrió a Santaolalla las puertas al mundo del cine. A partir de este álbum, editado en 1998, fue invitado a colaborar con su música —y con este instrumento típico de la música argentina— en producciones fílmicas como Diarios de motocicleta y Babel. En ambos casos fue ganador del Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora Original.

“Estamos haciendo una serie de cosas”, dijo. “Como un vinilo, conciertos y más”.

Además viene también el quinto disco de Bajofondo, una banda formada por músicos de Argentina y Uruguay que interpreta una versión contemporánea de tango y de otros ritmos musicales originarios de la región de Río de la Plata.

Falta agregar que colabora con la banda sonora de Pedro Páramo, la ópera prima del fotógrafo de cine Rodrigo Prieto; es un trabajo para Netflix. El cineasta mexicano, desde hace casi diez años director de fotografía del director Martin Scorsese, basó este filme en el libro del mismo nombre del escritor Juan Rulfo.

Y así sigue la lista de proyectos para este creador, amante de la vida, de los viajes, de la gente y de Argentina.

“Tengo un apetito voraz por la vida, que a veces me ha costado un par de indigestiones”, aseguró.