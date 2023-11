Investigación BBC: cómo se cuentan los muertos en la Franja de Gaza

En cualquier zona en guerra contar a los muertos es un desafío y Gaza no es diferente.

A medida que se intensifican las batallas, la situación caótica -con bombardeos de las fuerzas israelíes, combates en el terreno, interrupciones en las comunicaciones, escasez de combustible e infraestructura en ruinas- hace que obtener información precisa sobre el número de fallecidos se haga extremadamente difícil.

Los funcionarios palestinos han dicho que ahora hay “dificultades significativas” para obtener información actualizada debido a los cortes en las comunicaciones en la Franja.

El Ministerio de Salud es la fuente oficial de Gaza sobre las cifras de muertes, que actualiza periódicamente. El lunes 13 de noviembre, el organismo dio la cifra de 11,240 personas muertas, incluidos 4,630 niños, desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre que desencadenaron la guerra actual.

Israel ha puesto en duda los números, aunque recientemente ha tenido que revisar sus propias cifras de muertes a la baja en unas 200, de 1,400 a 1,200.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que “no tiene confianza” en las estadísticas de Gaza. Pero organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han dicho que no tienen motivos para no creerlas.

La BBC ha estado analizando en detalle cómo se cuentan las cifras de víctimas en Gaza.

Getty Images Pese a que las autoridades israelíes aseguran que sólo están atacando objetivos de Hamás, el número de bajas civiles no para de crecer.

Las estadísticas

El Ministerio de Salud de Gaza informa regularmente sobre la cifra de muertes a través de las redes sociales, con un desglose adicional del número de mujeres, niños y ancianos fallecidos.

Las cifras no indican la causa de la muerte, pero describen a los fallecidos como víctimas de la “agresión israelí”.

El ministerio también da cifras de heridos y desaparecidos, pues algunas personas siguen atrapadas bajo los escombros de los edificios derruidos, explican desde la Media Luna Roja palestina.

Los funcionarios del Ministerio de Salud aseguran que los números de muertos son registrados por profesionales médicos y que sólo incluyen los decesos registrados en los hospitales.

Las cifras no distinguen entre muertes militares y civiles. Y como no tienen en cuenta a los que murieron en el lugar de las explosiones cuyos cuerpos no han sido encontrados o a quienes fueron enterrados inmediatamente, es posible que el recuento no sea exacto, admiten los funcionarios de Gaza.

Este último punto fue resaltado por el gobierno de Biden la semana pasada, cuando una alta funcionaria estadounidense admitió que es probable que el número de muertos sea mayor a lo reportado hasta ahora.

“Francamente, creemos que son muy altas [las cifras de víctimas] y podrían ser incluso más altas de los que se cita”, reconoció Barbara Leaf, subsecretaria de Estado para Asuntos de Medio Oriente, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

BBC

Esto contrasta marcadamente con la opinión del propio Biden, quien el 25 de octubre dijo que no tenía “noción de que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas mueren”.

Sin embargo, no aportó ninguna prueba para justificar su escepticismo.

Un día después de que el mandatario estadounidense descartara las cifras, el Ministerio de Salud de Gaza publicó una extensa lista con los nombres de todos los muertos entre el 7 y el 26 de octubre. La lista incluía más de 6,000 nombres completos de las víctimas con sus edades, sexo y número de identificación.

¿Cómo se compiló? La BBC ha hablado con personas involucradas en la recopilación y organización de los datos, así como con un académico que ha comprobado si hay duplicados en la lista.

También se contactó al grupo de investigación independiente Airwars, que está involucrado en el proceso de comparar las muertes y ha investigado los nombres que figuran en la lista del Ministerio de Salud, y a Naciones Unidas, que ha evaluado las cifras de muertes en Gaza en conflictos anteriores.

Getty Images Las distintas cifras de fallecidos que en un primer momento se dieron tras el ataque al hospital Al Ahli han permitido a Israel poner en duda la confiabilidad de las estadísticas palestinas.

Cómo se cuentan los muertos

Los trabajadores de la salud como el doctor Ghassan Abu Sittah, un cirujano plástico de Médicos Sin Fronteras que ha tratado a personas en hospitales de la Ciudad de Gaza, son clave para recabar esas cifras.

El galeno explicó que la morgue del hospital registra cada deceso después de confirmar la identidad del fallecido con sus familiares.

Abu Sittah cree que el número de muertes registradas hasta ahora es mucho menor a las que han ocurrido realmente.

“La mayoría de las muertes ocurren en casa”, afirma, al tiempo que agrega: “A ellos no los pudimos identificar, no los registramos”.

Sin embargo, una vez encontrado un cadáver, “hay que llevarlo al hospital para que lo registren”, explica un portavoz de la Media Luna Roja palestina.

Para examinar la lista del Ministerio de Salud, la BBC cruzó los nombres incluidos en ella con los nombres de personas muertas que aparecieron en nuestros informes.

Una de esas muertes, según informó la BBC, fue la del doctor Midhat Mahmoud Saidam, que falleció en un ataque el 14 de octubre. La BBC habló con sus antiguos colegas.

Un análisis de imágenes de satélite realizado por la BBC mostró daños en la zona donde vivía el galeno alrededor de la fecha de su muerte. Una imagen publicada en las redes sociales muestra una bolsa para cadáveres con su nombre y detalles escritos en ella.

Airwars está realizando un trabajo similar, pero a mayor escala. Como parte de su trabajo de investigación ha cotejado los nombres de los muertos en la lista del Ministerio de Salud con las zonas que han sido bombardeadas.

Hasta ahora, Airwars ha encontrado 72 nombres en la lista del ministerio en cinco de las áreas que ha investigado, incluido el del doctor Saidham.

Su investigación también encontró que 23 de sus familiares también murieron y todos estaban registrados en la lista del Ministerio de Salud.

Getty Images Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que sus cifras no registran todos los fallecidos, pues la mayoría han perdido la vida en sus hogares y han sido enterrados de inmediato.

Examinando las estadísticas

La BBC también habló con la ONU y Human Rights Watch, que dijeron que no tienen motivos para no creer en las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza.

La ONU confía en el Ministerio de Salud como fuente de las estadísticas sobre víctimas en la zona.

“Continuamos incluyendo sus datos en nuestros informes, y su fuente es clara”, dijo en un comunicado el organismo internacional.

“Es casi imposible para la ONU en este momento proporcionar una verificación”, agregaron desde la instancia.

Otros que han analizado las cifras del Ministerio de Salud son el profesor de Economía Michael Spagat, del Royal Holloway de la Universidad de Londres, quien preside la organización Every Casualty Counts (Cada Fallecido Cuenta, en español), la cual estudia el número de muertos en las guerras.

El catedrático dice que él y un colega encontraron sólo una entrada duplicada en los datos del Ministerio de Salud: la de un niño de 14 años.

Sin embargo, una discrepancia sigue siendo muy controvertida: la del número de muertos tras una explosión en el hospital Al Ahli en la Ciudad de Gaza el 17 de octubre.

El Ministerio de Salud dijo que habían muerto 500 personas, y esa cifra fue posteriormente rebajada a 471.

Una evaluación de la inteligencia estadounidense sostiene que fue inferior, “probablemente entre 100 a 300”. El ejército de Israel ha usado las cifras de Al Ahli como base para afirmar que el Ministerio de Salud de Gaza “infla contínuamente el número de víctimas civiles”.

La BBC ha realizado repetidos intentos de ponerse en contacto con el Ministerio de Salud de Gaza, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Getty Images Biden ha puesto en duda las cifras de víctimas ofrecidas desde Gaza, pero no ha ofrecido explicaciones sobre el porqué de esas suspicacias.

El profesor Spagat también revisó conflictos anteriores y descubrió que las cifras del Ministerio de Salud en Gaza ya se mantuvieron bajo escrutinio antes.

Un análisis de las estadísticas del Ministerio de Salud gazatí durante el conflicto entre Israel y Hamás en 2014, en el que Gaza fue bombardeada, no halló discrepancias.

Los datos de las autoridades sanitarias de la Franja fueron cotejados con el registro realizado por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, explicó Spagat.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 2,310 habitantes de la Franja murieron en 2014, mientras que B’Tselem contabilizó 2,185 muertes. La ONU dijo que 2,251 palestinos murieron, incluidos 1,462 civiles, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la guerra de 2014 mató a 2,125 palestinos.

Este tipo de discrepancias son “bastante normales”, dijo Spagat, ya que algunas personas pueden haber muerto en el hospital por razones que posteriormente se demostró que no estaban relacionadas con el conflicto.

Ola Awad-Shakhshir, presidente de la Oficina Central Palestina de Estadísticas, en Ramallah (Cisjordania), recibe actualizaciones periódicas sobre las muertes en Gaza.

Awad-Shakhshir dice que el Ministerio del Interior de Israel controla los números de identificación de los recién nacidos en Gaza y en Cisjordania, los mismos números de identificación que aparecen en el registro de muertes del Ministerio de Salud gazatí.

La Oficina de Registro de Población de Israel posee archivos que coinciden con los de Gaza y Cisjordania.

Getty Images Los niños han sido uno de los grupos más afectados por la ofensiva israelí contra Gaza, de acuerdo con las cifras que manejan las autoridades sanitarias palestinas.

Piden cautela

Cuando la BBC se acercó a un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para preguntarle por qué habían puesto en duda las cifras de muertes en Gaza, este dijo que el Ministerio de Salud es una rama de Hamás y que cualquier información proporcionada por él debería “verse con cautela”.

Pero no proporcionó ninguna evidencia de inconsistencias en los datos publicados por el Ministerio de Salud.

También preguntamos a la oficina del primer ministro israelí cómo se registraron los israelíes asesinados el 7 de octubre por Hamás, pero no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, en los últimos días Israel ha reducido el número de muertos durante el ataque a unas 1,200, desde la cifra anterior de 1,400.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Haiat, dijo que la cifra revisada se debía a que muchos cadáveres no fueron identificados inmediatamente después del ataque, y “ahora pensamos que pertenecen a terroristas y no a víctimas israelíes”.

El gobierno israelí no ha publicado una lista detallada de las víctimas civiles, aunque algunos medios de comunicación israelíes han elaborado listas con nombres, edades y lugares de las muertes.

La policía de Israel dice que se han identificado más de 850 cadáveres de civiles, mientras que el trabajo para intentar identificar los restos utilizando técnicas forenses especializadas sigue.

Hay una lista pública de los soldados israelíes muertos hasta el momento que incluye 48 que fallecieron en combates dentro de Gaza.

BBC

