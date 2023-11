Se da a conocer el elenco del especial de televisión “Christmas At Graceland”

Hace dos meses se informó que la mansión de Graceland se abrirá por un motivo especial: la transmisión del programa “Christmas At Graceland”, en el que varios artistas interpretarán covers a los temas navideños que Elvis Presley convirtió en éxitos en las décadas de los 60 y 70. Ahora se ha dado a conocer la lista de los invitados, todos grandes fans de el rey del rock and roll.

Post Malone, el dueto The War And Treaty, Alanis Morissette, Lana Del Rey, Lainey Wilson, Kane Brown, Kacey Musgraves y John Legend conforman el elenco del especial que será producido por la nieta de Presley, Riley Keough. Además de las presentaciones habrá escenas inéditas del cantante, quien grabó varios discos de corte navideño y generó sencillos de éxitos como “Blue Christmas”, “Santa Bring My Baby Back To Me” y “Here Comes Santa Claus”.

En la cuenta oficial de Elvis Presley en Instagram se publicó un promocional del programa, junto con el siguiente mensaje: “Estamos emocionados de compartir a los artistas del especial “Christmas At Graceland”. Todos rendirán homenaje a Elvis con actuaciones exclusivas y únicas desde el interior de la propiedad Graceland”.

“Christmas At Graceland” se transmitirá por la cadena NBC el 29 de noviembre, inmediatamente después de “Christmas In Rockefeller Center”. A través de un comunciado Keough invitó al público a disfrutar del evento: “Mi familia y yo estamos encantados de abrir las puertas de Graceland en este especial único en su tipo. Con actuaciones musicales íntimas inspiradas en las preciadas Navidades de mi abuelo Elvis en Memphis, los espectadores serán invitados a experimentar de primera mano la magia que es Navidad en Graceland”.

Por su parte, Jen Neal, vicepresidenta de especiales de NBCUniversal, expresó su emoción al poder presentar este espectáculo: “Celebrar las fiestas en Graceland y ser parte del legado de el Rey es a la vez un honor y un sueño absoluto hecho realidad. Agradecemos a Riley y su familia por permitirnos a todos visitar la icónica casa de su abuelo y compartir una experiencia musical íntima que a Elvis realmente le hubiera encantado”. Pero aparte de “Christmas At Graceland” hay otra sorpresa para todos los fans de Elvis Presley: ayer se estrenó una nueva versión de “Blue Christmas”, que con ayuda de la tecnología se ha convertido en un dueto con Kane Brown, y que de seguro se presentará en el especial de televisión. El video con la letra de la canción ya se encuentra disponible en YouTube.

