El hermanastro de Elvis Presley se disculpa por sus declaraciones sobre la muerte del cantante

A menos de un día que se dieran a conocer los comentarios de David Stanley acerca de que para él su hermanastro Elvis Presley se habría suicidado por temor a que se revelaran los romances que mantenía con menores de edad, él recurrió a su cuenta de Instagram para disculparse por haber hecho esas declaraciones.

Junto a una fotografía en blanco y negro que muestra al cantante junto con Stanley, éste escribió: “A todos los fans de Elvis y asociados que me siguen aquí en Facebook y más allá. Lamento los comentarios despectivos que hice en un documental sobre Elvis que se filmó el año pasado. No hay excusa para mis comentarios y puedo entender completamente por qué están enojados. Amo y siempre amaré a Elvis y ser parte de su familia. Él es más que digno del amor que le tienen. Él los amaba. Los quiero y todo lo que les pido es que me perdonen por mis acciones irresponsables”.

Estrenado en mayo en el Reino Unido (a través de la plataforma Amazon Prime Video) el documental de tres partes “Elvis’ women” presenta entrevistas con mujeres que dicen haber tenido romances con el rey del rock and roll, además de personas que conocieron al cantante. Stanley provocó la indignación de los fans de Presley -fallecido en agosto de 1977 por un ataque al corazón provocado por una sobredosis de drogas- al decir que éste “de manera premeditada tomó los medicamentos que lo mataron”. Además, dijo que “su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Él se salía con la suya debido a su dinero, fama, fortuna y poder, carisma y magnetismo”.

