Se estrena el trailer de “Priscilla”, la cinta en la que Jacob Elordi interpreta a Elvis Presley

El año pasado la cinta "Elvis" de Baz Luhrmann fue aclamada a nivel mundial, junto con la actuación de Austin Butler como Elvis Presley; ahora el turno es para Jacob Elordi, quien interpreta a el rey del rock and roll en la película "Priscilla", de la cual acaba de estrenarse el trailer, que muestra en un minuto muchos pasajes de la historia amorosa entre Presley y Priscilla Ann Wagner, con quien se casó en 1967.

El filme, dirigido por Sofia Coppola, está basado en el libro Elvis and me, que Priscilla Presley escribió en 1985. Ella es interpretada por Cailee Spaeny, mientras que Elordi compartió en su cuenta de Instagram la foto del póster promocional, que muestra al cantante el día de su boda.

“Priscilla” se estrenará en Estados Unidos en octubre; Jacob Elordi, de 25 años, obtuvo fama a nivel mundial a raíz de su participación en la serie de HBO “Euphoria”. El año pasado Butler dio su opinión acerca de la elección de los productores para que Jacob interpretara a Elvis: “Sólo le deseo lo mejor. No hemos hablado, pero espero que se la pase muy bien”.

