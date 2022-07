Priscilla Presley responde a las acusaciones de racismo en torno a la figura de Elvis

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Priscilla Presley ha querido dejar muy claro que Elvis, muy de moda en los últimos tiempos a raíz del estreno de un filme biográfico homónimo, nunca fue una persona racista. Esa impresión ha cobrado relevancia entre ciertos sectores de la opinión pública, que atribuyen semejante acusación al mero hecho -indudable por otro lado-, de que la música del rey del rock tomaba numerosas y variadas influencias de artistas afroamericanos.

En conversación con el periodista Piers Morgan, la que fuera esposa del músico recalcó que Elvis Presley disfrutó de la compañía de amigos de todas las razas y credos, y que nunca tuvo “prejuicios” en ese sentido. De hecho, Priscilla considera que los referentes musicales de su antiguo esposo demuestran lo mucho que amaba la cultura de la comunidad negra de Estados Unidos, así como sus estrechos lazos con ella.

“Elvis tenía muchos amigos, amigos negros y amigos de todas partes. Le encantaba su música y adoraba su estilo. Además, se rodeaba siempre de artistas negros. Por ejemplo, Fats Domino… Cuando estaban en Las Vegas, Elvis siempre estaba con él en su camerino tocando y se divertían mucho juntos. Y con Sammy Davis Junior pasaba lo mismo, se pasaba el día en su camerino”, defendió la también actriz, madre de Lisa Marie Presley con el astro de la música.

A raíz de estos movimientos que reinterpretan la historia en función de las llamadas políticas de identidad, Priscilla ha reconocido que le “asustan” ciertas corrientes de opinión diseñadas, a su juicio, para desprestigiar la figura de iconos del pasado como Elvis: “Él no tenía prejuicios de ningún tipo. Y desde luego no era racista. Sabes, vivimos en unos tiempos que me asustan… Es como si, no sé, buscáramos a propósito cualquier cosa que de alguna forma pudiera desacreditar a la gente. Y por eso me da tanto miedo”, confesó.

