Tras interpretar a Elvis Presley, el actor Austin Butler acabó en el hospital con un virus que imita los síntomas de la apendicitis

El actor de 30 años Austin Butler ha pasado de ser una estrella adolescente que aparecía en series de Disney y Nickelodeon a interpretar al difunto Elvis Presley en la nueva película musical del director Baz Luhrmann. Él se propuso aprovechar al máximo esta oportunidad profesional única en la vida y demostrar que los herederos del rey del rock no se equivocaron cuando le dieron su bendición para que se metiera en su piel.

Al final -y como suele suceder a menudo en este tipo de proyectos- Austin se perdió por completo en el mundo del personaje, y la barrera entre realidad y ficción se empezó a difuminar según iba descubriendo más paralelismos entre sus respectivas vidas. “Puedes perder el contacto contigo mismo. Y definitivamente me pasó eso cuando terminé “Elvis”: no sabía quién era… Su madre falleció cuando él tenía 23 años, y mi madre falleció cuando yo tenía la misma edad. Cuando me enteré, fue una de esas cosas en las que me entraron escalofríos, y simplemente pensé: ‘De acuerdo, puedo conectar con eso'”, explicó en una entrevista a la revista GQ.

Butler también tuvo la oportunidad de conocer a la antigua esposa de Elvis, Priscilla Presley, y acabó llorando a mares tras su encuentro porque le había parecido “un ángel”. Al final, todas esas emociones le pasaron factura a nivel físico: su cuerpo “comenzó a apagarse” menos de 24 horas después de concluir el rodaje y tuvo que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento médico por un virus que imita los síntomas de la apendicitis.

Pese a ello, Austin sigue sintiendo una conexión muy estrecha con el cantante: “Ahora me reconforta cuando me subo al coche. Me digo: ‘¿Qué quiero escuchar?’. Normalmente acabo poniendo a Elvis, nunca he querido a nadie más que a Elvis”.

